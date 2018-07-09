9 июля в Брюсселе состоится саммит Украина-ЕС

В понедельник, 9 июля, состоится ежегодный саммит Украина-ЕС. Встреча лидеров Украины и Евросоюза уже является двадцатой и первой с момента вступления в силу соглашения об ассоциации.

Во время встречи лидеры Украины и Европейского союза обсудят имплементацию Соглашения об ассоциации, выполнение Минских договоренностей, поддержку государства в условиях российской агрессии, сообщает "Укринформ".

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Украину на саммите будет представлять Президент Петр Порошенко, а делегацию ЕС возглавит глава Совета ЕС Дональд Туск и глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Среди участников саммита также высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, вице-президенты Еврокомиссии Валдис Домбровскис и Марош Шефчович, а также еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

Ожидается, что по результатам саммита лидеры планируют принять совместную декларацию.

Стороны обсудят следующие шаги по имплементации Соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, поддержку со стороны Евросоюза амбициозной повестки дня реформ Украины, отношения с Россией и энергетическую безопасность.

Относительно российской агрессии, то саммит в очередной раз подтвердит поддержку со стороны ЕС, независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также непризнание аннексии Россией Крыма.

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На саммите также обсудят вопросы, касающиеся реформ децентрализации, государственного управления, борьбы с коррупцией, верховенства права, экономического развития и энергетики. Будет подписано соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком о выделении займа в 75 миллионов евро на проект по повышению безопасности украинских дорог.

Также лидеры Украины и Европейского союза призывают РФ освободить всех украинских политических заключенных, включая корреспондента Укринформа Романа Сущенко, а также взять ответственность за сбивание самолета рейса МН17.