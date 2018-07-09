Он уже более 50 дней продолжает голодовку, – Дональд Туск требует освободить Сенцова

Президент Совета Европы Дональд Туск упомянул о незаконно удерживаемых в России украинцев и голодании в русском плену украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом он заявил в Брюсселе во время 20-го саммита Украина-ЕС после встречи с украинским президентом Петром Порошенко.

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Туск напомнил, что украинец голодает в застенках Кремля уже более 50 дней.

Неприятно об этом говорить. Он остается в тюрьме и уже более 50 дней продолжает голодовку. Я хотел бы еще раз призвать освободить его, а также всех, кого незаконно удерживают в Крыму и в России,

– заявил президент Совета Европы.

Туск заверил, что ЕС не признает аннексии Крыма и настаивает на ответственности России за войну на востоке Украины.

9 июля в Брюсселе стартовал уже 20-й ежегодный саммит Украина – ЕС.