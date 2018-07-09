Результаты юбилейного саммита Украина – ЕС: подробности переговоров

В Брюсселе 9 июля стартовал юбилейный, двадцатый, саммит Украина – ЕС. Президент Украины Петр Порошенко, председатель Европейского совета Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уже провели переговоры за закрытыми дверями.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал корреспондент "Радио Свобода" Виталий Еремица.

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"Этот 20-й саммит Украина – ЕС, в отличие от двух предыдущих саммитов, был завершен на значительно более позитивной ноте, ведь подписано совместное итоговое заявление. Известно, что основная интрига этого саммита как раз заключалась в том, будет ли, и какую формулировку будет иметь в этом итоговом заявлении пункт о европейском стремлении Украины. Как известно, именно это положение было на предыдущих саммитах ЕС камнем преткновения между Брюсселем и Киевом, и было причиной не подписания этого итогового документа", – рассказал Еремица.

Также он отметил, цитируя итоговое заявление, что сейчас саммит ЕС признал европейские стремления Украины и приветствовал ее европейский выбор. В то же время Украина и Евросоюз, как отметил президент Порошенко, договорились относительно общего видения в секторальной интеграции Украины в цифровой, энергетической, таможенной и сферах сотрудничества относительно Шенгенской зоны.

Характерно, что в этом саммите лидеры ЕС и Украины призвали освободить незаконно удерживаемых украинцев в России и в Крыму, включительно режиссера Олега Сенцова, Владимира Балуха и другими политзаключенных. Председатель Евросовета Дональд Туск со своей стороны также добавил, что надеется, что этот вопрос будет в повестке дня Трампа с Путиным в Хельсинки, и пообещал на нынешней или завтрашней встрече с послом США в Евросоюзе поднять этот вопрос,

– отметил корреспондент.

По его словам, содружество также приветствует принятие закона относительно Высшего антикоррупционного суда. Также он отметил, что ЕС с нетерпением ожидает нового принятия необходимых поправок в соответствии с замечаниями Венецианской комиссии.

"На этом саммите также характерно то, что руководители Евросоюза и Украины не обошли вниманием и трагическое сбитие самолета рейса МН-17, и глава Евросовета Туск призвал РФ взять на себя ответственность и в полной мере сотрудничать со следствием", – рассказал Еремица.

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Также он отметил, что ЕС приветствует успехи Украины в борьбе с коррупцией, но дальнейшие ее успехи, как заявляет Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии, в этом контексте будут зависеть от теста для Украины.

То есть дальнейшие микрофинансовые помощи Украине дальше будут предоставляться, учитывая этот тест искренности и эффективность борьбы с коррупцией,

– добавил журналист.