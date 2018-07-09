Результати ювілейного саміту Україна – ЄС: подробиці переговорів

У Брюсселі 9 липня розпочався ювілейний, двадцятий, саміт Україна – ЄС. Президент України Петро Порошенко, голова Європейської ради Дональд Туск та очільник Єврокомісії Жан-Клод Юнкер вже провели переговори за зачиненими дверима.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів кореспондент "Радіо Свобода" Віталій Єреміца.

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"Цей 20-й саміт Україна – ЄС, на відміну від двох попередніх самітів, був завершений на значно позитивнішій ноті, адже підписана спільна підсумкова заява. Відомо, що основна інтрига цього саміту якраз полягала у тому, чи буде, і яке формулювання матиме, у цій підсумковій заяві пункт про європейське прагнення України. Як відомо, саме це положення було на попередніх самітах ЄС каменем спотикання між Брюсселем та Києвом, і було причиною не підписання цього підсумкового документу", – розповів Єреміца.

Також він зазначив, цитуючи підсумкову заяву, що нині саміт ЄС таки визнав європейські прагнення України та привітав її європейський вибір. Водночас Україна та Євросоюз, як зазначив президент Порошенко, домовилися щодо спільного бачення в секторальній інтеграції України до цифрової, енергетичної, митної та сфер співробітництва щодо Шенгенської зони.

Характерно, що цього саміту лідери ЄС та України закликали звільнити незаконно утримуваних українців у Росії та Криму, включно з режисером Олегом Сенцовим, Володимиром Балухом та іншими політв’язніми. Голова Євроради Дональд Туск зі свого боку також додав, що сподівається, що це питання буде у порядку денному Трампа з Путіним у Гельсінкі, і пообіцяв на нинішній чи завтрашній зустрічі з послом США в Євросоюзі підняти це питання,

– наголосив кореспондент.

За його словами, співдружність також вітає ухвалення закону щодо Вищого антикорупційного суду. Також він наголосив, що ЄС з нетерпінням очікує нового ухвалення необхідних поправок згідно зі зауваженнями Венеційської комісії.

"На цьому саміті також характерно те, що керівники Євросоюзу та України не оминули увагою і трагічне збиття літака рейсу МН-17, і голова Євроради Туск закликав РФ взяти на себе відповідальність і повною мірою співпрацювати зі слідством", – розповів Єреміца.

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Також він зауважив, що ЄС радо вітає успіхи України в боротьбі з корупцією, але подальші її успіхи, як заявляє Жан-Клод Юнкер, голова Єврокомісії, в цьому контексті залежатимуть від тесту для України.

Тобто подальші макрофінансові допомоги Україні далі будуть надаватися з огляду на цей тест щирості та ефективності боротьби України з корупцією,

– додав журналіст.