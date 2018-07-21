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Неефективні і неспроможні працювати: громадськість розкритикувала роботу НАЗК

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Антикорупційні активісти вважають, що за 2,5 роки роботи нинішній склад Нацагентства показав, що не виконуватиме свої функції. І вважають, що орган треба якнайшвидше розформувати і створити наново.

Таку характеристику Національному агентству із запобігання корупції дали активісти. Основним завданням агентства є перевірка декларацій посадовців. Однак, за 2,5 роки перевірили статики лише 331 чиновника та депутата. Це з понад мільйона поданих документів. 

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"За нашими підрахунками, якщо і далі так будуть перевірятись декларації, то НАЗК перевірить всіх посадовців через 3600 років", – наголосив есперт антикорупційної групи РПР Гліб Канєвський.

Колишнє керівництво НАЗК понад 2 роки пояснювало: перевіряють повільно, бо процес ніяк не автоматизують. Цього не зробили і досі. Така система мала б сама виділяти найбільш підозрілі декларації. Зараз це працівники НАЗК роблять це вручну. Однак, найодізніших посадовців чомусь оминають. Взялися за інших.

Кого ж з цих 45 невезунчиків спіймало НАЗК? Більшість з них це були мери, заступники мерів, працівники райадміністрацій,
– зазнаичв Гліб Канєвський.

На брехні в декларації агенство впіймало лише 4 нардепів. До жодного фігуранта журналістських розслідувань: депутатів, міністрів, президента запитань у працівників органу не було. НАЗК повністю контрольоване владою. Більш, як півроку тому, на той час керівниця департаменту фінансового контролю Ганна Соломатіна, пішла з посади зі скандалом. Розповіла тоді про куратора з Адміністрації президента, який і визначав кого перевіряти, а кого ні. Зараз справа проти керівництва НАЗК лежить в СБУ.

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"Вже зараз ми маємо вимагати в правоохорнців звітів, як проходять розслідування резонансних справ щодо членів НАЗК", – сказав Канєвський. 

За цей час відомство не повідомляло про хід справи жодного разу. А тим часом в НАЗК продовжують порушувати закон. Народний депутат Олена Сотник розповіла про те, що її декларацію почали перевіряти через позики і закордонні відрядження, більше року тому. Результатів немає і сьогодні, хоч мали завершити все за 3 місяці.

А от до інших НАЗК більш лояльне. Наприклад, активісти надавали докази порушень у деклараціях трьох депутатів Тернопільської міської ради. Однак, цю інформацію зігнорували, і справи закрили. А тим часом, зарплатний фонд агентства за два роки зріс майже удвічі. Зараз це 104 мільйони гривеньна рік на 311 людей.

Запустити роботу важливого і недешевого органу можна лише звільнивши політично кероване керівництво, і повністю перезапустивши НАЗК, вважають громадські активісти.

Автор: Анна Калюжна
Теги: Новини України Корупція НАЗК Гроші
Джерело: 24 канал
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