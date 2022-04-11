Нейтралитет может сделать следующей мишенью Путина еще одну страну

Если проанализировать заявления действующих там молдавских пророссийских политиков, можно увидеть, как они аплодируют решению главы государства о соблюдении нейтралитета. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Колебания между добром и злом стоит свободы

Еще раз повторюсь: между добром и злом очень тяжело быть нейтральным. Когда точно понятно, с какой стороны зло, смысла сомневаться нет.

К теме Путин может без труда захватить власть в Молдове: эксперт рассказал об аппетитах Кремля

Ситуация в Молдове несколько иная, чем в Украине. Во-первых, разные масштабы. Во-вторых, у Путина есть возможность влиять с помощью пророссийского лобби, которое хоть и не у власти, но вблизи нее. В-третьих, я думаю, что если у российского президента есть возможность заставить Кишинев политически капитулировать, то он не будет прибегать к военной агрессии.

Нейтралитет, который заняла Санду по поводу войны в Украине, может стоить независимости ее собственному государству / Фото "Википедии"

Однако хочу напомнить, что у фашистской Германии поначалу не было плана дойти до Москвы. Они планировали поступать постепенно, маленькими шагами. И как только им эти шаги начали получатся, аппетиты выросли.

Важно – в США спрогнозировали дальнейшие действия российских оккупантов в Украине: смотрите видео