Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Руслана Запаранюка, главу ОВА.

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Атака на Черновцы

Россияне ночью в четверг, 10 июля, атаковали ряд регионов Украины. Под прицелом врага оказались Черновцы.

Силы противовоздушной обороны отработали по вражеской цели.

Силы ПВО нейтрализовали вражеский дрон, который ночью нарушил воздушное пространство Черновицкой области,

– сообщил Запаранюк.

По его словам, обошлось без жертв и разрушений.

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К слову, в ночь на 10 июля враг атаковал 415-ю средствами воздушного нападения. В частности, оккупанты запускали "Шахеды" и ракеты. По состоянию на 10:00 противовоздушной обороной сбито 178 средств воздушного нападения противника.