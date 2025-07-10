Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Руслана Запаранюка, главу ОВА.

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Атака на Чернівці

Росіяни вночі в четвер, 10 липня, атакували низку регіонів України. Під прицілом ворога опинилися Чернівці.

Сили протиповітряної оборони відпрацювали по ворожій цілі.

Сили ППО нейтралізували ворожий дрон, який вночі порушив повітряний простір Чернівецької області,

– повідомив Запаранюк.

За його словами, обійшлося без жертв і руйнувань.

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До слова, у ніч проти 10 липня ворог атакував 415-ма засобами повітряного нападу. Зокрема, окупанти запускали "Шахеди" та ракети. Станом на 10:00 протиповітряною обороною збито 178 засобів повітряного нападу противника.