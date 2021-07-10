Об этом рассказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий для программы "Перекрестный допрос" на 24 канале. Он констатировал, что ситуация с антивакцинаторской кампанией довольно критическая.

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"Как в соцсетях, так и в некоторых медиа она достаточно сильная. Гораздо мощнее, чем вакцинальная", – объяснил Радуцкий.

Позиция депутатов Верховной Рады относительно вакцинации

Он рассказал, что во время второй волны пандемии были народные избранники, которые высказывались против этого. Даже единичные представители провластной партии говорили о том, что вакцина – это чипизация общества, а всеми вокруг будут руководить через 5G.

Я знаю депутатов, которые мне лично говорили, даже из провластной партии, что вакцинация – это то же самое, что и чипизация. Что это 5G, через которое нами кто-то будет руководить. К сожалению, это не с улицы. Среди депутатов я такое слышал,

– отметил депутат.

Однако люди меняют свое мнение и идут вакцинироваться. "Потом заявляют, что через 2 дня после вакцинации 5G на телефоне еще не появился. Я даже такие сообщения видел. То есть они уже сами воспринимают ту ерунду, которую они говорили, чепухой", – сказал он.

Антиреклама против других производителей

По его словам, некоторые производители вакцины иногда специально запускают антирекламу против другого производителя.

"Люди не разбираются в этом. Что такое "Спутник V", AstraZeneca или Moderna? Если сказали, что от этой вакцины плохо, то почему от другой должно быть хорошо? Нельзя выделить что-то одно, здесь такой комплекс проблем, фейков", – акцентировал Михаил Радуцкий.

Он также поблагодарил те медиа, которые с самого начала поддерживали вакцинацию. Но остаются те, что по-прежнему придерживаются противоположного мнения. По словам Радуцкого, никакого отношения к свободе слова это не имеет.

Напомним. В декабре 2020 года Юрий Камельчук заявил о том, что коронавируса нет, а никаким вакцинам он не доверяет. В то же время 21 июня 2021 года он выступил на заседании ПАСЕ с докладом о COVID-паспортах.

Интервью с Михаилом Радуцким в "Перекрестном допросе": смотрите видео