Про це розповів голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький для програми "Перехресний допит" на 24 каналі. Він констатував, що ситуація з антивакцинаторською кампанією доволі критична.

До теми Це ганьба, – Радуцький про скандал з незаконною вакцинацією блогерів

"Як в соцмережах, так і в деяких медіа вона є досить сильна. Набагато потужніша, ніж вакцинальна", – пояснив Радуцький.

Позиція депутатів Верховної Ради про вакцинацію

Він розповів, що під час другої хвилі пандемії були народні обранці, які висловлювались проти цього. Навіть поодинокі представники провладної партії говорили про те, що вакцина – це чипізація суспільства, а всіма навколо керуватимуть через 5G.

Я знаю депутатів, які мені особисто говорили, навіть з провладної партії, що вакцинація – це те ж, що і чипізація. Що це 5G, через яке нами хтось керуватиме. На жаль, це не з вулиці. Серед депутатів я таке чув,

– зазначив депутат.

Однак люди змінюють свою думку і йдуть вакцинуватись. "Потім заявляють, що 2 дні після вакцинації, 5G на телефоні ще не з'явився. Я навіть такі дописи бачив. Тобто вони вже самі сприймають ту дурню, яку вони говорили, дурнею", – сказав він.

Антиреклама проти інших виробників

За його словами, деякі виробники вакцини іноді спеціально запускають антирекламу проти іншого виробника.

"Люди не розуміються в цьому. Що таке "Спутник V", AstraZeneca чи Moderna? Якщо сказали, що від цієї вакцини погано, то чому від іншої має бути добре? Не можна виділити щось одне, тут такий комплекс проблем, фейків", – акцентував Михайло Радуцький.

Він також подякував тим медіа, які від самого початку підтримували вакцинацію. Але залишаються ті, що надалі притримуються протилежної думки. Зі слів Радуцького, жодного стосунку до свободи слова це не має.

Нагадаємо. В грудні 2020 року Юрій Камельчук заявив про те, що коронавірусу немає, а жодним вакцинам він не довіряє. Водночас 21 червня 2021 року він виступив на засіданні ПАРЄ з доповіддю про COVID-паспорти.

Інтерв'ю з Михайлом Радуцький у "Перехресному допиті": дивіться відео