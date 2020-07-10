Министерство здравоохранения рекомендовало закрыть некоторые пляжи в Украине. В частности, в Одессе, Киеве и Николаеве рекомендовали установить щиты о запрете купания. Причиной стали отклонения показателей качества воды.

Такую информацию опубликовал Центр общественного здоровья Украины Минздрава. Пляжам, которые рекомендовали закрыть, предоставили соответствующие рекомендации.

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Руководству всех пляжей порекомендовали установить щиты о запрете купания. Сейчас пробы воды повторно исследуют.

Донецкая область

Отклонение от стандарта в Донецкой области обнаружили на городском пляже в районе гостиницы "Турист", который расположен в городе Мариуполь. Также в пробах воды из общественного пляжа Ялты выявить v. Parahaemolуtисus.

Справка. V. Parahaemolуtисus – это палочковидная, грамотрицательная бактерия, которая есть в солоноватой, соленой воде. При приеме внутрь она вызывает желудочно-кишечные заболевания у человека.

Запорожская область

В Запорожской области отклонения обнаружили на таких пляжах:

пляж "Центральный – левая сторона" в Запорожье;

городской пляж "Солнечный" в Энергодаре;

пляж "Правый берег" в Запорожье;

пляж в Энергодаре.

Николаевская область

Отклонение от стандарта обнаружили в пробах воды на таких пляжах:

городской пляж "Чайка";

пляж "Прибой" в Николаеве;

пляж "Стрелка" в Николаеве;

пляж в Первомайске.

Одесская область

В Одесской области проблемы с водой зафиксировали на таких пляжах:

"Аркадия";

"Дельфин";

13 и 16 станции Большого Фонтана.

Киев

В Киеве отклонения увидели на таких пляжах:

"Пуща-Водица";

пляж "Вербный";

"Пуща-Водица", 5 – 7 линия, на р. Горенка.

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В то же время отклонения только в 1 пробе воды обнаружили в Херсонской области – в речной воде города Новая Каховка.