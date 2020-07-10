Минздрав рекомендовал закрыть несколько пляжей в Украине: перечень
Министерство здравоохранения рекомендовало закрыть некоторые пляжи в Украине. В частности, в Одессе, Киеве и Николаеве рекомендовали установить щиты о запрете купания. Причиной стали отклонения показателей качества воды.
Такую информацию опубликовал Центр общественного здоровья Украины Минздрава. Пляжам, которые рекомендовали закрыть, предоставили соответствующие рекомендации.
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Руководству всех пляжей порекомендовали установить щиты о запрете купания. Сейчас пробы воды повторно исследуют.
Донецкая область
Отклонение от стандарта в Донецкой области обнаружили на городском пляже в районе гостиницы "Турист", который расположен в городе Мариуполь. Также в пробах воды из общественного пляжа Ялты выявить v. Parahaemolуtисus.
Запорожская область
В Запорожской области отклонения обнаружили на таких пляжах:
- пляж "Центральный – левая сторона" в Запорожье;
- городской пляж "Солнечный" в Энергодаре;
- пляж "Правый берег" в Запорожье;
- пляж в Энергодаре.
Николаевская область
Отклонение от стандарта обнаружили в пробах воды на таких пляжах:
- городской пляж "Чайка";
- пляж "Прибой" в Николаеве;
- пляж "Стрелка" в Николаеве;
- пляж в Первомайске.
Одесская область
В Одесской области проблемы с водой зафиксировали на таких пляжах:
- "Аркадия";
- "Дельфин";
- 13 и 16 станции Большого Фонтана.
Киев
В Киеве отклонения увидели на таких пляжах:
- "Пуща-Водица";
- пляж "Вербный";
- "Пуща-Водица", 5 – 7 линия, на р. Горенка.
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В то же время отклонения только в 1 пробе воды обнаружили в Херсонской области – в речной воде города Новая Каховка.