В целом пассажиропоток уменьшился примерно на 10% относительно предыдущих суток.

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За прошедшие сутки на выезд из Украины проследовали 106 тысяч человек. Большинство из уехавших – более 75 тысяч человек – пересекли границу на украинско-польском участке. Из-за этого на данном направлении ещё сохраняются накопления людей и автомобилей.

Для пересечения границы в ЕС выбирайте также пункты пропуска на границах с Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой. В настоящее время они почти пусты или загружены минимально,

– подчеркнули пограничники.

Их загруженность каждые три часа освещается на фейсбук-странице Западного регионального управления ГПСУ. Так что следите за обновлениями.

Добавим, что все пункты пропуска на западной границе (кроме ППр "Дзвонковое") работают в круглосуточном режиме. Пограничники прилагают все усилия по ускорению оформления лиц на выезд из Украины и оформляют гуманитарную помощь для украинцев.