Загалом пасажиропотік зменшився приблизно на 10% відносно попередньої доби.

До теми Хотіли переплисти з сигаретами у Польщу, але отримали повістки: ще одна історія ухилянтів

Минулої доби на виїзд з України прослідували 106 тисяч осіб. Більшість із тих, хто виїхав – понад 75 тисяч людей – перетнули кордон на українсько-польській ділянці. Через це на даному напрямку дочі зберігаються накопичення людей і автомобілів.

Для перетину кордону до ЄС обирайте також пункти пропуску на кордонах з Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Молдовою. Наразі вони майже порожні або завантажені мінімально,

– наголосили прикордонники.

Їх завантаженість кожні три години висвітлюється на фейсбук-сторінці Західне регіональне управління ДПСУ. Тож, стежте за оновленнями.

Додамо, що всі пункти пропуску на західному кордоні (крім ППр "Дзвінкове") працюють у цілодобовому режимі. Прикордонники докладають усіх зусиль щодо пришвидшення оформлення осіб на виїзд з України і оформляють гуманітарну допомогу для українців.