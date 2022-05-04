Некоторые спецслужбы считали, что Россия захватит всю Украину за 3 недели, – Данилов

Спецслужбы отдельных стран мира были уверены, что Россия сможет захватить всю территорию Украины в течение 3 – 5 суток. По самому оптимистическому прогнозу, это должно было произойти за 3 недели.

Такую информацию обнародовал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью.

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По его словам, такие прогнозы являлись огромной ошибкой как самих россиян, так и спецслужб.

Это была ошибка спецслужб некоторых стран мира, потому что они давали нам от 3 до 5 суток. Самый оптимистичный прогноз заключался в том, что Владимир Путин захватит всю Украину, включая Львов, за 3 недели,

– добавил Данилов.

Он отметил, что большинство украинских партнеров были уверены, что в нашей стране будет партизанская война. Мы ведь якобы не сможем противостоять "второй армии мира". Данилов добавил, что россияне ведут военные действия с учетом ситуации, насколько наши военные дают им возможность делать это.

"Это зависит от наших войск и от нашего сопротивления. То, что они хотели перейти в наступление и желали быстро захватить наши территории, это была их большая ошибка", – подчеркнул секретарь СНБО.

Венгрия знала о планах Путина

Ранее Алексей Данилов заявил, что Венгрия заранее знала планы Владимира Путина начать полномасштабную войну в Украине. Он сказал, что страна намеревалась забрать часть территорий себе.

На заявление секретаря СНБО отреагировало посольство Венгрии в Украине. В ведомстве отметили, что Будапешт возмущен и призывает Данилова отозвать его "ложные" обвинения.

По мнению посольства Венгрии, эти утверждения содержат ложные и необоснованные обвинения. Также они разжигают ненависть против венгерского народа и Венгрии в украинском обществе, страдающем от войны.

Мы решительнее отвергаем и осуждаем лживые наветы, прозвучавшие против Венгрии, а также стоящие за ними намерения. Мы также призываем г-на Данилова отозвать свои заявления,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в посольстве Венгрии заявили, что там ожидают пояснения от компетентных руководителей Украины. Речь идет о дальнейшем формировании двусторонних и добрососедских отношений на фоне произнесенного.

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