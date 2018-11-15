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      Некоторые боевики на Донбассе могли проходить подготовку в Молдове

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      В столице Молдовы Кишиневе сотрудники силовых ведомств страны провели спецоперацию, в результате которой была пресечена деятельность незаконной полувоенной группировки, действовавшей под прикрытием так называемых военно-тактических игр.

      Об этом сообщает пресс-центр Службы информации и безопасности Молдовы.

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      Молдова, боевики, ЛДНР, Кишинёв, оружие, война, Донбасс
      Военизированная группировка действовала под прикрытием так называемых военно-тактических игр

      Как утверждают в ведомстве, они следили за злоумышленниками более года, устанавливая прямые связи между ними и военизированными группами на Востоке Украины.

      Во время обысков правоохранители изъяли различные виды оружия и боеприпасы, в том числе 8 гранат F-1, 260 патронов калибра 5,45 миллиметра, 39 патронов калибра 9 миллиметра, 5 патронов калибром 7,62 миллиметра. Также было изъято самодельное взрывное устройство, которое изготовил один из членов формирования.

      Кроме того, молдавские силовики обнаружили военное обмундирование и опознавательные знаки, используемые пророссийскими боевиками на Донбассе.

      Молдова, боевики, ЛДНР, Кишинёв, оружие, война, Донбасс
      Кроме огромного количества оружия, молдавские правоохранители также изъяли опознавательные знаки, которые используют боевики в Донбассе

      Как отмечают в спецслужбе, группировка имела жесткую иерархическую структуру, а ее члены проходили идеологическую и военную подготовку.

      По факту происшествия правоохранители открыли два уголовных дела.

      Напомним, недавно в Словакии впервые предъявили обвинение гражданину страны за его участие в войне на Донбассе.

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Война на Донбассе Оружие Фотоновости Молдова
      Источник: 24 канал
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