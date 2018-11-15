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      Деякі бойовики на Донбасі могли проходити підготовку у Молдові

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      У столиці Молдови Кишиневі співробітники силових відомств країни провели спецоперацію, за результатами якої було припинено діяльність незаконного напіввійськового угрупування, що діяло під прикриттям так званих військово-тактичних ігор.

      Про це повідомляє прес-центр Служби інформації та безпеки Молдови.

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      Молдова, бойовики, зброя, ЛДНР, Кишинів, зброя, війна, Донбас
      Воєнізоване угруповання діяло під прикриттям так званих військово-тактичних ігор

      Як переконують у відомстві, вони стежили за зловмисниками понад рік, встановлюючи прямі зв'язки між ними та воєнізованими групами на Сході України.

      Під час обшуків правоохоронці вилучили різні види зброї та боєприпаси, зокрема 8 гранат F-1, 260 патронів калібром 5,45 міліметра, 39 патронів калібром 9 міліметра, п’ять патронів калібром 7,62 міліметра. Також було вилучено саморобний вибуховий пристрій, який виготовив один із членів формування.

      Окрім того, молдовські силовики виявили військове обмундирування й розпізнавальні знаки, що використовуються проросійськими бойовиками на Донбасі.

      Молдова, бойовики, зброя, ЛДНР, Кишинів, зброя, війна, Донбас
      Окрім величезної кількості зброї молдовські правоохоронці також вилучили  розпізнавальні знаки, що використовують бойовики на Донбасі

      Як зазначають у спецслужбі, угруповання мало жорстку ієрархічну структуру, а його члени проходили ідеологічну та військову підготовку.

      За фактом події правоохоронці відкрили дві кримінальні справи.

      Нагадаємо, нещодавно у Словаччині вперше висунули обвинувачення громадянину країни за його участь у війні на Донбасі.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Зброя Кримінальні новини Молдова Фотоновини
      Джерело: 24 канал
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