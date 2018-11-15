Деякі бойовики на Донбасі могли проходити підготовку у Молдові

У столиці Молдови Кишиневі співробітники силових відомств країни провели спецоперацію, за результатами якої було припинено діяльність незаконного напіввійськового угрупування, що діяло під прикриттям так званих військово-тактичних ігор.

Про це повідомляє прес-центр Служби інформації та безпеки Молдови.

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Воєнізоване угруповання діяло під прикриттям так званих військово-тактичних ігор

Як переконують у відомстві, вони стежили за зловмисниками понад рік, встановлюючи прямі зв'язки між ними та воєнізованими групами на Сході України.

Під час обшуків правоохоронці вилучили різні види зброї та боєприпаси, зокрема 8 гранат F-1, 260 патронів калібром 5,45 міліметра, 39 патронів калібром 9 міліметра, п’ять патронів калібром 7,62 міліметра. Також було вилучено саморобний вибуховий пристрій, який виготовив один із членів формування.

Окрім того, молдовські силовики виявили військове обмундирування й розпізнавальні знаки, що використовуються проросійськими бойовиками на Донбасі.



Окрім величезної кількості зброї молдовські правоохоронці також вилучили розпізнавальні знаки, що використовують бойовики на Донбасі

Як зазначають у спецслужбі, угруповання мало жорстку ієрархічну структуру, а його члени проходили ідеологічну та військову підготовку.

За фактом події правоохоронці відкрили дві кримінальні справи.

Нагадаємо, нещодавно у Словаччині вперше висунули обвинувачення громадянину країни за його участь у війні на Донбасі.