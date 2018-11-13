У Словаччині вперше звинуватили громадянина країни за участь у боях на Донбасі

У Словаччині вперше висунули обвинувачення громадянину за участь у війні на Сході України.

Про це, у понеділок, на Facebook-сторінці повідомила поліція Словаччини.

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Cлідчий Національного кримінального агентства МВС Словаччини звинуватив громадянина Маріо Р. у злочинній участі у бойових діях в Україні.

Це перший випадок, коли громадянина Словаччини звинуватили в участі у боях на Донбасі проти української армії.

Обвинувачений Маріо Р. воює у складі проросійських терористів з липня 2015 року.

Він "брав та бере активну участь у бойовій діяльності організованих збройних груп під час війни на території іншої держави, зокрема в Донецькій області на Донбасі", – йдеться у повідомленні.

У Словаччині бойовику загрожує позбавлення волі терміном від двох до восьми років.

Нагадаємо, що раніше Міністр юстиції Словаччини Габор Гал дозволив екстрадицію українця Володимира Гласнера, якого підозрюють у тероризмі. У чоловіка був угорський паспорт на чуже ім'я.