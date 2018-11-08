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      Українського терориста планують екстрадувати зі Словаччини

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      Володимир Гласнер
      Володимир Гласнер / TASR

      Міністр юстиції Словаччини Габор Гал дозволив екстрадицію українця Володимира Гласнера, якого підозрюють у тероризмі. У чоловіка був угорський паспорт на чуже ім'я.

      Про це повідомляє Dnes 24.

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      Чоловік вже п'ять місяців перебуває під арештом, ордер був виданий українським судом. Підозрюваний буде переданий Україні, якщо Верховний суд Словаччини підтримає рішення суду у Кошице.

      Він підозрюється у скоєнні кримінальних злочинів, тероризмі, нападах на державних чиновників та інших злочинах,
      – пояснила представник прокуратури Мілана Філічко.

      Володимир Гласнер близько двох років проживав у Кошице з фальшивими документами. Передбачається, що в минулому чоловік брав участь у нападах на українських силовиків.

      "З огляду на виконання всіх юридичних вимог щодо видачі цього громадянина Україні, роль міністра дуже проста – я підписав документ", – прокоментував міністр юстиції Словаччини.

      Володимир Гласнер
      Володимир Гласнер

      Також зазначається, що затриманий українець міг постачати зброю незаконним збройним формуванням. Терористу загрожує до 15 років позбавлення волі.

      Нагадаємо, у червні 2018 року у словацькому Кошице силовики спільно з Інтерполом затримали підозрюваного в тероризмі українця, який перебував у міжнародному розшуку. 

      Теги: Новини України Словаччина Тероризм Кримінальні новини Інтерпол Зброя Правий сектор Новини Закарпаття
      Джерело: 24 Канал
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