Украинского террориста планируют экстрадировать из Словакии

Министр юстиции Словакии Габор Гал разрешил экстрадицию украинца Владимира Гласснера, которого подозревают в терроризме. У мужчины был венгерский паспорт на чужое имя.

Об этом сообщает Dnes 24.

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Мужчина уже пять месяцев находится под арестом, ордер был выдан украинским судом. Подозреваемый будет передан Украине, если Верховный суд Словакии поддержит решение суда в Кошице.

Он подозревается в совершении уголовных преступлений, терроризме, нападениях на государственных чиновников и других преступлениях,

– объяснила представитель прокуратуры Милана Филичко.

Владимир Гласснер около двух лет проживал в Кошице с фальшивыми документами. Предполагается, что в прошлом мужчина участвовал в нападениях на украинских силовиков.

"Учитывая выполнение всех юридических требований в отношении выдачи этого гражданина Украине, роль министра очень простая – я подписал документ", – прокомментировал министр юстиции Словакии.



Владимир Гласснер

Также отмечается, что задержанный украинец мог поставлять оружие незаконным вооруженным формированиям. Террористу грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в июне 2018 года в словацком Кошице силовики совместно с Интерполом задержали подозреваемого в терроризме украинца, который находился в международном розыске.