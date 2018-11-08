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      Украинского террориста планируют экстрадировать из Словакии

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      Владимир Гласснер
      Владимир Гласснер / TASR

      Министр юстиции Словакии Габор Гал разрешил экстрадицию украинца Владимира Гласснера, которого подозревают в терроризме. У мужчины был венгерский паспорт на чужое имя.

      Об этом сообщает Dnes 24.

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      Мужчина уже пять месяцев находится под арестом, ордер был выдан украинским судом. Подозреваемый будет передан Украине, если Верховный суд Словакии поддержит решение суда в Кошице.

      Он подозревается в совершении уголовных преступлений, терроризме, нападениях на государственных чиновников и других преступлениях,
      – объяснила представитель прокуратуры Милана Филичко.

      Владимир Гласснер около двух лет проживал в Кошице с фальшивыми документами. Предполагается, что в прошлом мужчина участвовал в нападениях на украинских силовиков.

      "Учитывая выполнение всех юридических требований в отношении выдачи этого гражданина Украине, роль министра очень простая – я подписал документ", – прокомментировал министр юстиции Словакии.

      Володимир Гласнер
      Владимир Гласснер

      Также отмечается, что задержанный украинец мог поставлять оружие незаконным вооруженным формированиям. Террористу грозит до 15 лет лишения свободы.

      Напомним, в июне 2018 года в словацком Кошице силовики совместно с Интерполом задержали подозреваемого в терроризме украинца, который находился в международном розыске.

      Теги: Новости Украины Интерпол Криминальные новости терроризм Словакия Новости Закарпатья Правый сектор Оружие
      Источник: 24 Канал
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