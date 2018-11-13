В Словакии впервые обвинили гражданина страны за участие в боях на Донбассе

В Словакии впервые предъявили обвинения гражданину за участие в войне на Востоке Украины.

Об этом, в понедельник, на Facebook-странице сообщила полиция Словакии.

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Следователь национального уголовного агентства МВД Словакии обвинил гражданина Марио Р. в преступном участии в боевых действиях в Украине.

Это первый случай, когда гражданина Словакии обвинили в участии в боях на Донбассе против украинской армии.

Обвиняемый Марио Р. воюет в составе пророссийских террористов с июля 2015 года.

Он "принимал и активно принимает участие в боевой деятельности организованных вооруженных групп во время войны на территории другого государства, в частности в Донецкой области на Донбассе", – говорится в сообщении.

В Словакии боевику грозит лишение свободы сроком от двух до восьми лет.

Напомним, что ранее министр юстиции Словакии Габор Гал разрешил экстрадицию украинца Владимира Гласнера, которого подозревают в терроризме. У мужчины был венгерский паспорт на чужое имя.