Некоторые политические силы начинают дискредитировать экзит-полы, – социолог Бекешкина

Политические силы, которым не понравятся результаты экзит-полов выборов президента, уже сейчас начинают дискредитировать эти экзит-полы. Да, Константин Матвиенко из штаба кандидата в президенты Юлии Тимошенко написал в блоге на "Украинской правде", что якобы данные, которые передают с мест интервьюеры, и данные, которые заносятся в компьютер и подсчитываются, существенно отличаются.

"Не знаю, на каких идиотов это рассчитано. Ибо результаты принимают телефону рядовые сотрудники социологической службы, и вносят в компьютер тоже они. Ну, и кто представляет, что начальник собирает коллектив и говорит, что вносить надо не то, что получают, а совсем другое?", – сообщила научный руководитель фонда "Демократические инициативы", социолог Ирина Бекешкина.

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Блог Матвиенко из штаба Тимошенко

Она добавила, что теоретически все данные экзит-полов в компьютере может изменить руководитель, однако об этом все узнают. И такие вещи не остаются неизвестными. Это – громкий скандал и потеря репутации.

Есть причины для подозрений, что попытки дискредитировать экзит-полы будут набирать силу. Говорю "экзит-полы" во множественном числе – потому данные реальных экзит-полов пока очень похожи,

– отметила социолог.

Еще один метод, тоже рассчитан на идиотов, – это вроде экзит-полы различных "Рогов и копыт", предупредила Бекешкина. То есть – экзит-полы, которые якобы проводят неизвестные социологические компании. Так себя уже проявили "Передовые правовые инициативы", что побили все мировые рекорды, "опрашивая" по 100 тысяч человек за 2 дня.

Еще какие-то неизвестные стоят на участках. И будет: "А мы на ваш экзит-пол нашим экзит-полом". А че? На людей не слишком образованных это может подействовать. Так что, с одной стороны, полет идет нормально. С другой – ожидаем возможного ветра,

– предостерегла социолог.

Первые результаты опроса экзит-пола объявят в 20:00 – сразу после закрытия избирательных участков. Окончательные данные экзит-пола обнародуют в 23:00. Смотрите онлайн на 24 канале.

Что такое экзит-пол?Этот опрос избирателей, который проводят социологические службы на выходе с избирательных участков в день голосования. Делают это, чтобы спрогнозировать результаты голосования ко времени объявления официальных данных избирательными комиссиями. Опрос вполне анонимный.

Как проходит опрос экзит-пола в 2019 году?

Национальный экзит-пол-2019 проводят 3 социологические агентства фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова. Они опросят около 17 тысяч избирателей на выходе с 400 участков. Адреса участков, на которых работает экзит-пол, предварительно не разглашались, чтобы избежать фальсификаций.

В анкете, которую предлагают заполнить избирателям, есть 5 вопросов: пол, возраст и образование респондента, когда именно определились с кандидатом и за кого отдали голос.