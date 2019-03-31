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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРУШЕННЯ НА ВИБОРАХ ОЛЕКСАНДР ГВОЗДИК ЦВК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРУШЕННЯ НА ВИБОРАХ ОЛЕКСАНДР ГВОЗДИК ЦВК

      Деякі політичні сили починають дискредитувати екзит-поли, – соціолог Бекешкіна

      641 Читать новость на русском
      Політсили, яким не сподобаються результати екзит-полів, починають дискредитувати ці екзит-поли
      Політсили, яким не сподобаються результати екзит-полів, починають дискредитувати ці екзит-поли / Ілюстративне фото

      Політичні сили, яким не сподобаються результати екзит-полів виборів президента, вже зараз починають дискредитувати ці екзит-поли. Так, Костянтин Матвієнко зі штабу кандидатки у президенти Юлії Тимошенко написав у блозі на "Українській правді", що, начебто, дані, які передають з місць інтерв'юери, і дані, які заносяться в комп'ютер та підраховуються, суттєво відрізняються.

      "Не знаю, на яких ідіотів це розраховано. Бо результати приймають телефоном рядові співробітники соціологічної служби, і вносять у комп'ютер теж вони. Ну, і хтось уявляє, що начальник збирає колектив і каже, що вносити треба не те, що отримують, а зовсім інше?", – повідомила науковий керівник фонду "Демократичні ініціативи", соціолог Ірина Бекешкіна.

      Читайте також: Вибори президента України: які порушення і фальсифікації фіксують у день голосування

      Блог Костянтина Матвієнка
      Блог Матвієнка зі штабу Тимошенко

      Вона додала, що теоретично всі дані екзит-полів у комп'ютері може змінити керівник, проте про це всі знатимуть. І такі речі не залишаються невідомими. Це – гучний скандал і втрата репутації.

      Є причини для підозр, що спроби дискредитувати екзит-поли будуть набирати силу. Кажу "екзит-поли" у множині – бо дані реальних екзит-полів поки дуже подібні,
      – зауважила соціолог.

      Ще один метод, теж розрахований на ідіотів, – це начебто екзит-поли різних "Рогов та копит", попередила Бекешкіна. Тобто – екзит-поли, які нібито проводять невідомі соціологічні компанії. Так себе вже проявили "Передові правові ініциативи", що побили усі світові рекорди, "опитуючи" по 100 тисяч людей за 2 дні.

      Ще якісь невідомі стоять на дільницях. І буде: "А ми на ваш екзит-пол нашим екзит-полом". А що? На людей не надто освічених це може подіяти. Так що, з одного боку, політ йде нормально. З іншого – очікуємо можливого вітру,
      – застерегла соціолог.

      Перші результати опитування екзит-полу оголосять о 20:00 – одразу після закриття виборчих дільниць. Остаточні дані екзит-полу оприлюднять о 23:00. Дивіться онлайн на 24 каналі.

      Що таке екзит-пол? Це опитування виборців, яке проводять я соціологічні служби на виході з виборчих дільниць у день голосування. Роблять це, щоб спрогнозувати результати голосування до часу оголошення офіційних даних виборчими комісіями. Опитування цілком анонімне.

      Як проходить опитування екзит-полу у 2019 році?

      Національний екзит-пол-2019 проводять 3 соціологічні агентства: фонд "Демократичні ініціативи", КМІС та Центр Разумкова. Вони опитають близько 17 тисяч виборців на виході з 400 дільниць. Адреси дільниць, на яких працює екзит-пол, заздалегідь не розголошувались, щоб уникнути фальсифікацій.

      В анкеті, яку пропонують заповнити виборцям, є 5 запитань: стать, вік та освіта респондента, коли саме визначилися із кандидатом і за кого віддали голос.

      blog_ava
      Як голосують кандидати у президенти України та політична еліта держави
      сьогодні
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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Порушення на виборах День виборів Соціологічне дослідження Юлія Тимошенко - новини
      Джерело: 24 канал
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