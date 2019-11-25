Некоторые соцвыплаты приостановлены: кто виноват и когда отдадут деньги

20 ноября 2019 года Фонд социального страхования вынужденно приостановил перечисление средств для выплаты некоторых видов пособий по временной нетрудоспособности. Когда возобновятся выплаты и почему говорят о рейдерстве Фонда соцстраха, – узнавала журналистка 24 канала.

История скандала

Новость о вынужденном приостановлении перечисления денег для помощи по уходу за больным ребенком, выплат по беременности и родам и на похороны – неприятно поразила.

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Директор исполнительной дирекции Фонда Евгений Баженков прокомментировал эту ситуацию так: по действующему законодательству фонд не может перечислить средства по каждому из направлений финансирования больше, чем утверждено в бюджете фонда на 2019 год.

"По направлению материального обеспечения запланированные на год расходы были исчерпаны 19 ноября. Средства на счетах есть, но с 20 ноября мы не имеем права их перечислять до внесения изменений в годовой бюджет", – объясняет Баженков.

Таким образом, выплаты приостановлены из-за бюрократических причин. Чтобы люди не волновались, в фонде сообщили, что они ведут переговоры с Министерством социальной политики, которое, как орган государственного надзора за фондом, может по согласованию с Министерством финансов представить проект внесения соответствующих изменений на утверждение Кабмина.



Дети должны получать выплаты вовремя / фото 24 канала

Однако уже 21 ноября Минсоцполитики сообщило, что гарантирует продление штатного режима выплат застрахованным, которые осуществляет фонд. "Каждый день в фонд соцстраха поступает от 60 до 250 миллионов гривен. 20 ноября на счетах фонда было 429 миллионов гривен, а 21 ноября уже 550 миллионов гривен. Деньги у них есть", – подчеркнул заместитель министра социальной политики Олег Коваль.

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Также чиновник уверял, что и выплаты будут осуществляться, как только министерство урегулирует вопросы с руководством фонда.

Хочу заверить, что Минсоцполитики обеспечит осуществление выплат, как только мы урегулируем вопрос с руководством Фонда,

– добавил Олег Коваль.

Кто руководитель?

Как выяснилось, заявление о приостановлении выплат – личная инициатива возобновленного на должности руководителя фонда Евгения Баженкова. По информации Минсоцполитики, приостановление перечисления денег возможно только при наличии устного или письменного указания руководителя исполнительной дирекции фонда. Оснований для приостановления выплат, по убеждению Олега Коваля, – нет. Также чиновник добавил, что министерство ни при каких обстоятельствах не будет сотрудничать с лицом, которое фигурирует в уголовных делах, особенно если речь идет о хищениях общегосударственного имущества.

Как рассказывает на своей странице в Facebook Олег Коваль, в 2019 году был уволен директор исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины Евгений Баженков за то, что он незаконно передал в частную собственность 71 государственный объект фонда.

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Сначала, в сентябре 2017 года, он подписал указания на передачу 59 объектов недвижимости, но фонд протокольным поручением обязал отозвать эти письма. Евгений Баженков не выполнил этого поручения, что привело к потере еще 12 объектов. "Такие действия Баженкова, а именно предоставленные им указания руководителям управлений исполнительной дирекции Фонда соцстраха по изменению формы собственности имущества – это превышение полномочий", – рассказывает Коваль.

Поступки Баженкова создали предпосылки для незаконного отчуждения имущества фонда, поэтому его увольнение инициировал экс-министр социальной политики Андрей Рева, – а в дальнейшем обратился в правоохранительные органы. В министерстве убеждают, что это привело к возбуждению уголовного дела, в котором сейчас Баженков является фигурантом.



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Зато в Фонде отметили, что по решению Печерского районного суда г. Киева от 08 ноября 2019 года отменено постановление правления фонда от 15 мая 2018 года, которым был уволен Баженков. Таким образом, суд его восстановил в должности 15 ноября 2019 года.

В то же время в Минсоцполитики уверяют – восстановление Евгения Баженкова на посту руководителя исполнительной дирекции Фонда социального страхования состоялось с нарушением.

По словам Олега Коваля к такому выводу в министерстве пришли на основе следующих факторов: “Неполное решение суда (только вступительная и резолютивная части) было опубликовано в реестре судебных решений 14 ноября. В этот же день частный нотариус, а не государственный регистратор внес изменения в государственный реестр, чем фактически "восстановил" господина Баженкова на посту. Это противоречит процедуре", – аргументировал замминистра.

18 ноября Минсоцполитики подало жалобу на действия исполнителя в Министерство юстиции, поскольку полного решения суда нет, что блокирует процедуру подачи апелляции на решение суда. Судья, который вел дело, ушел в отпуск.

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Также руководство Минсоцполитики обратилось в Генпрокуратуру с просьбой прояснить ситуацию в фонде.

Несмотря на недоразумения и уголовные дела пока восстановлены все выплаты. Однако, судя по изложенному, эта история, к сожалению, будет иметь продолжение.