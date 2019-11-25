Деякі соцвиплати призупинено: хто винний та коли віддадуть гроші

20 листопада 2019 року Фонд соціального страхування вимушено призупинив перерахування коштів для виплати деяких видів допомоги по тимчасовій непрацездатності. Коли відновляться виплати та чому говорять про рейдерство Фонду соцстраху, – дізнавалась журналістка 24 каналу.

Історія скандалу

Новина про вимушене призупинення перерахування грошей для допомоги по догляду за хворою дитиною, виплат по вагітності та пологах і на поховання – неприємно вразила.

До теми: В Україні зростуть соцвиплати для людей з інвалідністю: коли і на скільки

Директор виконавчої дирекції Фонду Євген Баженков прокоментував цю ситуацію так: за діючим законодавством фонд не може перерахувати кошти за кожним з напрямів фінансування більше, ніж затверджено в бюджеті фонду на 2019 рік.

"За напрямом матеріального забезпечення заплановані на рік видатки було вичерпано 19 листопада. Кошти на рахунках є, але з 20 листопада ми не маємо права їх перераховувати до внесення змін до річного бюджету", – пояснює Баженков.

Таким чином, виплати призупинено через бюрократичні причини. Аби люди не хвилювались, у фонді повідомили, що вони ведуть перемовини з Міністерством соціальної політики, яке, як орган державного нагляду за фондом, може за погодженням із Міністерством фінансів подати проєкт внесення відповідних змін на затвердження Кабміну.



Діти мають отримуватив виплати вчасно / Фото 24 каналу

Проте вже 21 листопада мінсоцполітики повідомило, що гарантує продовження штатного режиму виплат застрахованим, які здійснює фонд. "Кожного дня у фонд соцстраху надходить від 60 до 250 мільйонів гривень. 20 листопада на рахунках фонду було 429 мільйонів гривень, а 21 листопада вже 550 мільйонів гривень. Гроші у них є", – наголосив заступник міністра соціальної політики Олег Коваль.

Важливо: Гончарук спростував скасування соцвиплат і пільг деяким учасникам бойових дій

Також чиновник запевняв, що й виплати здійснюватимуться, щойно міністерство врегулює питання з керівництвом фонду.

Хочу запевнити, що Мінсоцполітики забезпечить здійснення виплат, щойно ми врегулюємо питання з керівництвом Фонду,

– додав Олег Коваль.

Хто керівник?

Як з'ясувалось, заява про призупинення виплат – особиста ініціатива поновленого на посаді керівника фонду Євгена Баженкова. За інформацією Мінсоцполітики, призупинення перерахування грошей можливе лише за умови наявності усної чи письмової вказівки керівника виконавчої дирекції фонду. Підстав для призупинення виплат, на переконання Олега Коваля, – немає. Також високопосадовець додав, що міністерство за жодних обставин не співпрацюватиме із будь-ким, хто фігурує у кримінальних справах, особливо якщо йдеться про розкрадання загальнодержавного майна.

Як розповідає на своїй сторінці у Facebook Олег Коваль, 2019 року було звільнено директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Євгена Баженкова за те, що він незаконно передав у приватну власність 71 державний об’єкт фонду.

До речі: Українці отримуватимуть виплати на поховання рідних швидше

Спершу, у вересні 2017 року, він підписав вказівки на передачу 59 об’єктів нерухомості, але фонд протокольним дорученням зобов’язав відкликати ці листи. Євген Баженков не виконав цього доручення, що призвело до втрати ще 12 об’єктів. "Такі дії Баженкова, а саме надані ним вказівки керівникам управлінь виконавчої дирекції фонду соцстраху щодо зміни форми власності майна, – це перевищення повноважень", – розповідає Коваль.

Вчинки Баженкова створили передумови для незаконного відчуження майна фонду, за що його звільнення ініціював ексміністр соціальної політики Андрій Рева, – а в подальшому звернувся до правоохоронних органів. В міністерстві переконують, що це призвело до порушення кримінальної справи, в якій наразі Баженков є фігурантом.



В Україні рішення судів часто видаються несправедливими / Фото 24 каналу

Натомість в фонді наголосили, що за рішенням Печерського районного суду м.Києва від 08 листопада 2019 року скасовано постанову правління фонду від 15 травня 2018 року, якою звільнено Баженкова. Таким чином, суд його поновив на посаді 15 листопада 2019 року.

Водночас, у Мінсоцполітики переконують – поновлення Євгена Баженкова на посаді керівника виконавчої дирекції Фонду соціального страхування відбулось з порушенням.

За словами Олега Коваля до такого висновку в міністерстві дійшли на основі наступних факторів: “Неповне рішення суду (лише вступна та резолютивна частини) було опубліковано у реєстрі судових рішень 14 листопада. В цей же день приватний нотаріус, а не державний реєстратор, вніс зміни до державного реєстру, чим фактично "поновив" пана Баженкова на посаді. Це суперечить процедурі", – аргументував заступник міністра.

18 листопада Мінсоцполітики подало скаргу на дії виконавця у Міністерство юстиції, оскільки повного рішення суду немає, що блокує процедуру подання апеляції на рішення суду. Суддя, який вів справу, пішов у відпустку.

Зміни: Закон про верифікацію: як зміняться субсидії, пенсії та інші виплати

Також керівництво Мінсоцполітики звернулось до Генпрокуратури із проханням прояснити ситуацію у фонді.

Не зважаючи на непорозуміння та кримінальні справи наразі відновлено всі виплати. Проте, судячи з наведеного, ця історія, на жаль, матиме продовження.