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      Гончарук спростував скасування соцвиплат і пільг деяким учасникам бойових дій

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      Олексій Гончарук
      Олексій Гончарук / Getty Images

      Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук запевнив, що влада не збирається скасовувати жодних пільг і соціальних виплат жодним категоріям учасників бойових дій. Водночас видатки на оборону на 2020 рік, навпаки, збільшаться.

      З ідеєю скасувати пільги і соціальні виплати учасникам бойових дій, які служили за контрактом, напередодні виступила нардепка від партії "Слуга народу", голова Комітету Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова. На її думку, роздаючи пільги без обмежень, "ми збираємо і тиснемо податками на тих, хто нині працює".

      Читайте також: 245 мільярдів підуть на оборону – це не правда: Крамаренко про тонкощі держбюджету-2020

      В публічній площині лунають такі ідеї з приводу того, що: "зрада, зрада!", що ми плануємо зменшити видатки на оборону, скасувати якісь соціальні пільги. Це неправда,
      – заявив на брифінгу Гончарук.

      У наступному році видатки на оборону будуть навіть збільшені до 136,6 мільйрда гривень у порівнянні з попереднім роком, наголосив глава уряду.

      "Всі допомоги, соціальні виплати для військовослужбовців не тільки не зменшені, а навпаки збільшені. Якщо говорити про грошове забезпечення військовослужбовців, у тому числі вихідну допомогу, у проєкті держбюджету вона збільшена. Всі одноразові допомоги у разі загибелі чи часткової втрати працездатності теж повністю закладені в держбюджеті на 2020 рік", – розповіла міністерка фінансів Оксана Маркарова.

      Дивіться відео з брифінгу прем'єра Олексія Гончарука та міністерки фінансів Оксани Маркарової:

      На безпеку та оборону в проєкті Держбюджету на 2020 рік закладено 245,8 мільярда гривень. 

      видатки на безпеку та оборону бюджет 2019 рік

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Збройні сили України Слуга народу Оксана Маркарова Міністерство фінансів України Олексій Гончарук Бюджет Кабінет Міністрів України Бюджет 2020 Операція Об'єднаних сил Гроші
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