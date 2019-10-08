Гончарук спростував скасування соцвиплат і пільг деяким учасникам бойових дій

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук запевнив, що влада не збирається скасовувати жодних пільг і соціальних виплат жодним категоріям учасників бойових дій. Водночас видатки на оборону на 2020 рік, навпаки, збільшаться.

З ідеєю скасувати пільги і соціальні виплати учасникам бойових дій, які служили за контрактом, напередодні виступила нардепка від партії "Слуга народу", голова Комітету Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова. На її думку, роздаючи пільги без обмежень, "ми збираємо і тиснемо податками на тих, хто нині працює".

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В публічній площині лунають такі ідеї з приводу того, що: "зрада, зрада!", що ми плануємо зменшити видатки на оборону, скасувати якісь соціальні пільги. Це неправда,

– заявив на брифінгу Гончарук.

У наступному році видатки на оборону будуть навіть збільшені до 136,6 мільйрда гривень у порівнянні з попереднім роком, наголосив глава уряду.

"Всі допомоги, соціальні виплати для військовослужбовців не тільки не зменшені, а навпаки збільшені. Якщо говорити про грошове забезпечення військовослужбовців, у тому числі вихідну допомогу, у проєкті держбюджету вона збільшена. Всі одноразові допомоги у разі загибелі чи часткової втрати працездатності теж повністю закладені в держбюджеті на 2020 рік", – розповіла міністерка фінансів Оксана Маркарова.

Дивіться відео з брифінгу прем'єра Олексія Гончарука та міністерки фінансів Оксани Маркарової:

На безпеку та оборону в проєкті Держбюджету на 2020 рік закладено 245,8 мільярда гривень.