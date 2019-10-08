Гончарук опроверг отмену соцвыплат и льгот некоторым участникам боевых действий

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверил, что власть не собирается отменять никаких льгот и социальных выплат никаким категориям участников боевых действий. В то же время расходы на оборону на 2020 год, наоборот, увеличатся.

С идеей отменить льготы и социальные выплаты участникам боевых действий, которые служили по контракту, накануне выступила нардеп от партии "Слуга народа", глава Комитета Совета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова. По ее мнению, раздавая льготы без ограничений, "мы собираем и давим налогами на тех, кто сейчас работает".

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В публичной плоскости звучат такие идеи по поводу того, что: "измена, измена!", что мы планируем уменьшить расходы на оборону, отменить какие-то социальные льготы. Это неправда,

– заявил на брифинге Гончарук.

В следующем году расходы на оборону будут даже увеличены на 136,6 миллиарда гривен по сравнению с предыдущим годом, отметил глава правительства.

"Вся помощь, все социальные выплаты для военнослужащих не только не уменьшены, а наоборот увеличены. Если говорить о денежном обеспечении военнослужащих, в том числе выходное пособие, в проекте госбюджета она увеличена. Все единовременные пособия в случае гибели или частичной утраты трудоспособности тоже полностью заложены в госбюджете на 2020 год", – рассказала министр финансов Оксана Маркарова.

Смотрите видео брифинга премьера Алексея Гончарука и министра финансов Оксаны Маркаровой:

На безопасность и оборону в проекте Госбюджета на 2020 год заложено 245,8 миллиарда гривен.