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      Гончарук опроверг отмену соцвыплат и льгот некоторым участникам боевых действий

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      Алексей Гончарук
      Алексей Гончарук / Getty Images

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверил, что власть не собирается отменять никаких льгот и социальных выплат никаким категориям участников боевых действий. В то же время расходы на оборону на 2020 год, наоборот, увеличатся.

      С идеей отменить льготы и социальные выплаты участникам боевых действий, которые служили по контракту, накануне выступила нардеп от партии "Слуга народа", глава Комитета Совета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова. По ее мнению, раздавая льготы без ограничений, "мы собираем и давим налогами на тех, кто сейчас работает".

      Читайте также: 245 миллиардов пойдут на оборону – это не правда: Крамаренко о тонкостях госбюджета-2020

      В публичной плоскости звучат такие идеи по поводу того, что: "измена, измена!", что мы планируем уменьшить расходы на оборону, отменить какие-то социальные льготы. Это неправда,
      – заявил на брифинге Гончарук.

      В следующем году расходы на оборону будут даже увеличены на 136,6 миллиарда гривен по сравнению с предыдущим годом, отметил глава правительства.

      "Вся помощь, все социальные выплаты для военнослужащих не только не уменьшены, а наоборот увеличены. Если говорить о денежном обеспечении военнослужащих, в том числе выходное пособие, в проекте госбюджета она увеличена. Все единовременные пособия в случае гибели или частичной утраты трудоспособности тоже полностью заложены в госбюджете на 2020 год", – рассказала министр финансов Оксана Маркарова.

      Смотрите видео брифинга премьера Алексея Гончарука и министра финансов Оксаны Маркаровой:

      На безопасность и оборону в проекте Госбюджета на 2020 год заложено 245,8 миллиарда гривен.

      видатки на безпеку та оборону бюджет 2019 рік

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Слуга народа Оксана Маркарова Министерство финансов Украины Алексей Гончарук Бюджет Кабинет Министров Украины Бюджет 2020 Операция Объединенных сил
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