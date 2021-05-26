Люди жалуются на бездействие Укртрансбезопасности и других органов контроля, ведь проблема с нелегальными перевозчиками стала масштабной. Скопление автобусов создает постоянные неудобства и угрожает безопасности горожан: пешеходная зона на углу улиц Тринитарская и Шереметы превратилась в вокзал. В Надворной как место для посадки пассажиров используют парковку центрального рынка, а в Богородчанах людей подбирают напротив автовокзала.

Нелегальные перевозчики не имеют государственной лицензии, не проходят спецосмотр у врачей и не платят налоги. Часто используют переделанные грузовые бусы, которые не проходят технического осмотра.

Нелицензированным перевозчикам выгоднее не подаваться на конкурс, где есть конкуренция и требования к транспорту для перевозки пассажиров, отмечают зарегистрированные компании-перевозчики.

Проблема активизации нелегальных перевозчиков появлялась в Ивано-Франковской области и раньше: "Появление теневых перевозчиков свидетельствует о ненадлежащем выполнении правоохранительными и контролирующими органами своих обязанностей или появлении коррупционной системы, при которой нелегальное предоставление услуг перевозки стало снова возможным", – комментируют владельцы лицензированных автобусов.