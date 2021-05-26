Люди скаржаться на бездіяльність Укртрансбезпеки й інших органів контролю, адже проблема з нелегальними перевізниками стала масштабною. Скупчення автобусів створює постійні незручності й загрожує безпеці городян: пішохідна зона на розі вулиць Тринітарська і Шеремети перетворилася на вокзал. У Надвірній як місце для посадки пасажирів використовують парковку центрального ринку, а в Богородчанах людей підбирають навпроти автовокзалу.

Нелегальні перевізники не мають державної ліцензії, не проходять спецогляду в лікарів і не сплачують податків. Часто використовують перероблені вантажні буси, які не проходять технічного огляду.

Неліцензованим перевізникам вигідніше не подаватися на конкурс, де є конкуренція і вимоги до транспорту для перевезення пасажирів, зазначають зареєстровані компанії-перевізники.

Проблема активізації нелегальних перевізників з'являлася в Івано-Франківській області й раніше: "Поява тіньових перевізників свідчить про неналежне виконання правоохоронними та контролюючими органами своїх обов’язків або появу корупційної системи, при якій нелегальне надання послуг перевезення стало знову можливим", – коментують власники ліцензованих автобусів.