Отмечается, что соответствующий инцидент произошел в 14:00. Сейчас продолжается расследование, правоохранители продолжают поиски других лиц, связанных с этим каналом.

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Задержание на границе

В районе Обжилы (Украина) – Плоть (Молдова) обнаружили 5 транспортных средств (4 микроавтобуса и 1 сопроводительная машина). В этих авто были 47 человек, которые пытались незаконно пересечь границу, и 7 организаторов,

– указал Глагола.

Обычно, за каждого человека, которого нужно "переправить за границу", организаторы берут от 5 до 10 тысяч долларов.

На границе с Молдовой задержали 47 мужчин / фото Виталий Глагола

Напомним, что на днях в Одесской области украинские пограничники задержали грузовик с 41 мужчиной, которые также хотели сбежать за границу. Транспортное средство остановили в нескольких километрах от границы. Вероятно, позже группа должна была разделиться или же организаторы придумали другой способ, чтобы перевезти уклонистов в Молдову.