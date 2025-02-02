Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы Министерства иностранных дел Андрея Сибиги.
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Что в МИД думают о заявлениях Путина о "нелегитимности"
Андрей Сибига отметил, что за время четвертьвекового пребывания Путина в Кремле в Украине на честных выборах сменилось три президента. А в США после впечатляющей победы на второй срок переизбрался Дональд Трамп вернулся на второй срок после впечатляющей победы. Именно это глава МИД назвал демократией и легитимностью.
Путин узурпировал власть, разорвав российскую конституцию, убив или посадив оппонентов, уничтожив свободные средства массовой информации, организовав фиктивное голосование за себя и оставшись у власти дольше, чем Сталин. Теперь этот человек читает мировые лекции о легитимности,
– отметил он.
Сибига указал, что заявления Путина о "нелегитимности Зеленского" являются ложью, чтобы ввести в заблуждение иностранных лидеров и аудиторию. Только глупцы могут им доверять. Если чья-то легитимность ставится под сомнение, так это московского диктатора, который создает пушечное мясо из двадцатилетних мужчин, рожденных, когда он уже был у власти.
К слову, Владимир Зеленский заявил, что Путин боится прямых переговоров с Киевом, потому что считает это слабостью и проигрышем. Поэтому диктатор отчаянно сигнализирует, что хочет говорить с Трампом, но не с Украиной.