Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы Министерства иностранных дел Андрея Сибиги.

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Что в МИД думают о заявлениях Путина о "нелегитимности"

Андрей Сибига отметил, что за время четвертьвекового пребывания Путина в Кремле в Украине на честных выборах сменилось три президента. А в США после впечатляющей победы на второй срок переизбрался Дональд Трамп вернулся на второй срок после впечатляющей победы. Именно это глава МИД назвал демократией и легитимностью.

Путин узурпировал власть, разорвав российскую конституцию, убив или посадив оппонентов, уничтожив свободные средства массовой информации, организовав фиктивное голосование за себя и оставшись у власти дольше, чем Сталин. Теперь этот человек читает мировые лекции о легитимности,

– отметил он.