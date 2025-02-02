Российский диктатор Владимир Путин не готов сейчас идти на переговоры, а особенно на условиях президента США Дональда Трампа. Путин хочет захватить еще территорий, но когда поймет, что это ему не под силу, – пойдет на настоящие переговоры.

Так считает бывший Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Джон Хербст. В эксклюзивном интервью на 24 Канале он также высказался, что в ближайшее время и Трамп поймет, что экономическое давление на Путина не сработает.

Вместе с ведущей Андрианой Кучер в Вашингтоне они обсудили вероятность встречи Трампа с Путиным, опасность от пропагандиста Такера Карлсона и другое – читайте об этом дальше в материале.

Что нужно, чтобы остановить агрессию России

Итак, 100 дней, которые якобы Дональд Трамп дал Киту Келлогу для того, чтобы закончить войну в Украине. По вашему мнению, это звучит реалистично?

Если президент Трамп введет сильную и мудрую политику, он может достичь мира в Украине, или, лучше сказать, сможет заставить Путина прекратить свою агрессию в Украине.

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Заставить как? Сейчас мы видим экономический трек. Трамп всячески угрожает уничтожить экономику России в случае, если Путин не пойдет на компромисс. Как вы считаете, может ли это действительно остановить Путина и готов ли Трамп реализовать свои угрозы, если шантаж не сработает?

Это сильные шаги Трампа, но он сейчас имеет целью достичь урегулирования этого конфликта в течение 6 месяцев.

Я не уверен в том, что только экономические шаги, даже если они сильные, могут убедить Путина в необходимости прекратить свою агрессию.

Мы знаем, что экономика России в затруднительном состоянии. Это может стать катастрофой, и многие экономисты так считают. Но никто не может говорить с уверенностью, что такую катастрофу мы увидим в течение этого года. Если Трамп имеет целью прекратить эту войну за 6 месяцев, наверняка экономических шагов недостаточно для достижения такой цели.

Какие еще тогда шаги остаются?

Путин хочет взять еще украинской территории и заставить украинские войска выйти из России, из Курской области. Он не хочет начинать переговоры до этого времени.

Также он не хочет вести переговоры на уровне идей Трампа. Потому что эти идеи предусматривают настоящие ограничения по российской агрессии в Украине.

Поэтому он хотел бы изменить условия Трампа, захватить еще территорий. Только тогда, когда Путин поймет, что он не может взять еще земли, он пойдет на настоящие переговоры. Поэтому надо помочь Украине остановить российские территориальные продвижения.

Интервью с Джоном Хербстом на 24 Канале: смотрите видео

То есть в любом случае все вернется к тому, с чего началось: прежде всего Украине нужна американская военная поддержка для того, чтобы остановить российскую армию на нашей территории. Потому что пока что, к сожалению, мы видим продвижение российской армии.

Я, конечно, очень долго смотрю на этот вопрос, но пока мы не видим такого понимания со стороны команды Трампа. Однако то, что мы этого не наблюдаем, не означает, что она не думает об этом. Наверняка потом она сделает такие же выводы. Когда? Ну, мы увидим.

В одном из американских изданий появилась новая информация. Мол, в украинских высоких кабинетах понимают, что все усилия Трампа и принуждение к миру путем экономического давления не сработают. Рано или поздно Трамп будет разочарован в недоговороспособности Путина и все равно придет к тому, что надо поддерживать Украину, предоставляя больше военной помощи.

Сколько времени может понадобиться новой администрации для осознания этой реальности?

Если она намерена достичь своей цели в течение полугода, то мы увидим такое понимание раньше. Возможно, не сегодня, но, вероятно, через 1 – 2 месяца. Но это не единственный выход из этой ситуации.

Они (представители администрации Трампа – 24 Канал) могут просто отвергнуть такой проект, хотя я этого не ожидаю. Потому что это не только будет геополитической ошибкой для Трампа и катастрофой для Украины, но и для американских интересов в Европе.

Трамп и его команда надеются, что он может добиться Нобелевской премии, если ему удастся по-настоящему урегулировать этот конфликт.

Она понимает того, что если его дипломатия достигнет договора, который Россия может потом нарушить и взять Украину под контроль, то это будет огромным поражением для Трампа.

"Трамп не решится"

Общаясь с разными людьми, даже просто опрашивая их на улице, я понимаю, что американцы больше заинтересованы в решении внутренних проблем. Вы говорите о том, что в какой-то момент, если Трампу не удастся принудить Путина к миру, он мог бы отказаться вообще от решения украинского вопроса. Как на это отреагируют здесь?

Он мог бы, я не исключаю этой возможности, но я этого не ожидаю. Потому что Трамп сказал, что он может урегулировать эту войну. Он не раз выступал с этим заявлением. Все ждут этого от него.

Будет понятно, когда он будет пытаться отказаться от цели, которую сам не сможет достичь. Он не сможет одобрить такой результат, если он хочет быть одним из самых сильных и лучших американских президентов.

Для американского избирателя, который голосовал за Трампа, насколько важным будет его решение по российско-украинской войне?

Много разных людей из разных соображений и симпатий голосовали за Трампа. Есть, конечно, те, которые не считали защиту Украины и поражение путинской агрессии важной целью, но есть другие, так сказать традиционные, республиканцы, понимающие, что Россия угрожает американским интересам.

Стоит помнить, только несколько недель назад впервые Трамп сказал, что Россия – это противник Америки. И разве он хочет дать противнику США огромную победу?

4 элемента в подходе Трампа для завершения войны

Мы начали с того, что именно перед Келлогом будут стоять важные задачи в достижении цели завершения войны. Мне приходилось слышать, что россияне не очень серьезно воспринимают Кита Келлога. Даже принимая во внимание тон российской пропаганды, мы можем также прийти к такому выводу.

Как вы считаете, какие у него есть возможности и набор инструментов влиять на россиян?

Мне кажется, что Кремль хотел видеть Трампа новым президентом. Они (россияне – 24 Канал) ждали от него определенного улучшения в отношениях США и России, в частности уменьшения поддержки для Украины. Это ожидание было фальшивым и неправильным.

Если мы рассмотрим политику Трампа в отношении этой войны за последние 10 – 12 месяцев, то мы видим, что иногда он критиковал и даже очень критиковал Украину и Зеленского. Но в то же время он дал добро спикеру Джонсону предоставить последний пакет помощи для Украины в апреле.

В то же время он заявил, что Украина важна для Америки. Мы знаем, что другие представители в его команде не выступали, они были даже против того пакета помощи, несмотря на позицию Трампа.

Только ориентировочно 6 недель назад Трамп сказал, что он не готов оставить Украину, отдать ее России. Мы знаем, что элементы его подхода к миру требуют настоящих уступок и от Украины, и от России.

Какие это могут быть уступки, как это может выглядеть в глазах американцев?

Я вижу 4 элемента в его подходе, ссылаюсь на различные заявления или статьи, которые цитируют людей, работающих у Трампа в направлении внешней политики. Есть 2 элемента, которые требуют уступок от Киева.

Во-первых, концепт территориального компромисса, который заключается в том, что, хотя де-факто Россия может оккупировать украинскую территорию, Украина не может военным способом вернуть ее себе. Это первый элемент компромисса для Зеленского.

Во-вторых, речь не может идти о вступлении Украины в НАТО хотя бы в течение 20 лет.

Но для России также есть требования.

Первое требование: чтобы предотвратить российскую агрессию в будущем, Запад будет посылать Украине передовую военную технику. Это первая кремлевская уступка.

Второе требование: чтобы еще раз предотвратить российскую агрессию, будет зона между российскими и украинскими войсками. В этой зоне будут находиться европейские солдаты. Они являются проблемой для будущей российской агрессии.

Мы знаем, что не только российские обозреватели, но и официальные лица, например Лавров, очень критиковали эти элементы. Зеленский, по моему мнению, очень мудро сказал, что он готов хотя бы на территориальные уступки. Он также связал это с членством в НАТО. Но все-таки он показал настоящую готовность идти на компромисс, а Россия – нет. Поэтому это очень интересная ситуация.

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В этом вся сложность. Вы говорите о том, что уступки, которые команда Трампа может ожидать от Кремля, – это согласие с тем, что в Украину прибудет миротворческий иностранный контингент и будут поставки передового оружия.

Именно эти 2 пункта – это то, что сделает невозможным дальнейшую российскую агрессию, а Путин же не отказывается от желания контролировать всю Украину. Ему не нужны руины Донбасса или Юга Украины. Поэтому как прийти к тому, чтобы Путин принял эти уступки?

Вот почему Трамп говорит о давлении на Кремль. На прошлой неделе впервые в своей жизни он раскритиковал Путина и Россию. Он сказал, что любит российский народ, но экономика России в ужасном состоянии и он может помочь прекратить эту войну. Это настоящее давление.

Вы видели, как Соловьев и другие реагировали на заявление Трампа? Это что-то новое. Сейчас Трамп видит, что проблема – это не Украина, не Зеленский, а проблема – это сам Путин.

Чего ждать от встречи Трампа и Путина

Трамп не скрывает своего желания встретиться с российским диктатором. По вашему мнению, действительно ли нужна эта встреча и что она должна принести? Ведь сейчас Байдена критикуют за его встречу с Путиным в Женеве, называют это слабостью.

Проблема или слабость не во встрече с Путиным, а в политике Америки, которую президент передает Путину. Я критиковал администрацию Байдена не за то, что он встретился с Путиным в Женеве, а за то, что не вел сильную политику не только во время встречи, но до и после нее. Поэтому, если Путин и Трамп встретятся и Трамп покажет силу, на мой взгляд, это хорошо.

Обратите внимание! Ранее Трамп заявлял, что готов немедленно встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить прекращение войны. Он уверен, что Путин готов видеть президента США, а потому заверил, что "поедет, как только сможет".

Но есть ли риск того, что Путин получит желаемое? Например, возобновится коммуникация на самом высоком уровне между США и Россией, но реальной готовности к компромиссу мы не увидим, а российские войска в это время продолжат наступать.

Я понимаю такую обеспокоенность, но вижу, как развивается американская политика при Трампе.

Я сам не ожидал от Трампа такой резкой критики Путина, но, конечно, одобряю это. Значит, он разбирается в проблеме. На мой взгляд, такая встреча может продолжить развитие его понимания и подхода к этому кризису.

Если он не сможет убедить Путина прекратить агрессию во время встречи, то, наверное, начнет думать о других инструментах, которые может применить.

В Вашингтоне находился руководитель президентской фракции в парламенте Давид Арахамия. Западные СМИ писали, что во время инаугурации Трампа он сидел на почетном месте, и это четкий сигнал того, что контакты между украинской и американской администрацией развиваются. Считаете ли вы так?

То, что Арахамия был на церемонии, – хороший знак. Он ничего не обеспечивает, но все-таки является хорошим сигналом.

Пока Трамп не говорит о встрече с Зеленским, но наверняка она будет в процессе дипломатии, переговоров.

Трамп по меньшей мере дважды за последние 4 месяца встречался с Зеленским, и он более 4 лет не встречался с Путиным. Думаю, понимание того, что проблемой все-таки является Путин, – причина для встречи между американским президентом и российским диктатором.

Будет ли встреча Трампа и Зеленского

Трамп заявляет, что Украина готова к подписанию мирного соглашения, а проблема в России. Тогда получается, что повода для встречи между Трампом и Зеленским пока что нет?

Я не говорю, что нет причины для встречи, но сейчас весь мир хочет встретиться с Трампом. Я понимаю, почему Трамп считает, что ему прежде всего нужно не просто поговорить с Путиным, а встретиться с ним.

Безусловно, есть смысл и для встречи с Зеленским, но, учитывая ограничения во времени нового президента, я понимаю, почему он сначала хочет поговорить с Путиным.

Дело не в том, что у них будет встреча, а в том, какой будет политика Трампа в это время.

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Сможет ли Трамп обвалить рынок нефти

Сам Трамп говорит, что его первый зарубежный визит может состояться в Саудовскую Аравию. Накануне он призвал эту страну снизить цены на нефть, чтобы остановить войну. Но пока Саудовская Аравия и ОПЕК+ не отреагировали.

Как вы видите этот сигнал? И удастся ли Трампу договориться с саудитами и обвалить цены на нефть?

Я не могу сказать точно, что будет, но Трамп хорошо поговорил с саудитами еще до того, как заявил, что хочет, чтобы они повысили производство нефти. Трамп уговорил главу Саудовской Аравии инвестировать много средств в Америку.

Пока страна не решила производить дополнительную нефть, но если вы хоть немного знакомы с Трампом, то знаете, что он не тот человек, который просит один раз, а потом забывает. Он продолжает работать, чтобы Саудовская Аравия повысила свое производство нефти.

Индия и Китай останавливают закупку российской нефти из-за последних санкций. Ожидаете ли вы более ожесточенной политики Трампа в этом направлении и получится ли остановить торговлю энергоресурсами в целом?

Нужно отдать должное Байдену, а также дать определенный кредит Трампу, что он следит за этой политикой и, возможно, ее укрепил. Это хорошо для Америки, для Украины и для мира.

Конечно, Китай – настоящий помощник России в ее агрессии. Я бы не сказал, что Индия это поддерживает, но она стоит в стороне, пока Путин продолжает войну. То, что эти страны опасаются санкций, – хорошо для нас и для вас.

Роль Китая в завершении войны

Все следят за возможными договоренностями США и Китая в контексте российско-украинской войны. Насколько может быть полезным Пекин в этом вопросе и сможет ли Трамп заставить его не поддерживать в дальнейшем российскую агрессию?

Команда Трампа начинает говорить о том, что они решили обратиться к Китаю, искать его помощи в прекращении российской агрессии. Но я помню, когда команда Байдена также обращалась к Китаю, – ничего не получилось.

Я не думаю, что подход Пекина изменится, потому что они не хотят, чтобы Путин потерпел поражение в Украине. Для них лучше, если он станет победителем.

Команда Трампа должна сама понимать это, так же как команда Байдена поняла это после того, как старалась, но без успехов.

Опасные люди в команде Трампа

Трамп формирует свою команду, уже есть первые назначения. Например, Марко Рубио заявил, что окончание войны в Украине будет официальной политикой США, Пит Хегсет сказал, что знает, кто агрессор; но также есть потенциальная руководительница Национальной разведки, которая известна своей дружбой с Башаром Асадом и Владимиром Путиным. Она распространяла российскую пропаганду даже в Соединенных Штатах.

Учитывая все это, как вы оцениваете формирование команды Трампа?

Все руководители американских учреждений, которые смотрят на внешнюю политику, на американскую безопасность, говорят то, что нужно. Я имею в виду Рубио, Хегсета, Уолтца.

Госпожа Тулси Габбард получила назначение на разведку. Пока что она не говорит в том же духе. Да, вы правы насчет того, как она выступала в прошлом, но, насколько я знаю, она молчала обо всех этих вопросах последние 3 – 6 месяцев.

Интересно, что она раскритиковала сильные меры, которые президент Трамп применил в отношении Ирана и Сирии, когда впервые был президентом. Но все-таки Трамп назначил ее на этот пост. Мы еще точно не знаем, станет ли она директором национальной разведки, но, думаю, она не будет вести политику, которая противоречит подходу Трампа по России и Украине.

То есть мы понимаем, что сейчас Трамп подбирает в свою команду исключительно лояльных людей, которые будут придерживаться его политики?

Да. Джей Ди Вэнс тоже говорил много того, что, на мой взгляд, не соответствует американским национальным интересам в отношении Украины и России. Но он по большей части молчал последние месяцы...

Как Илон Маск влияет на Трампа

Илон Маск является очень противоречивой фигурой, особенно для украинцев. Сейчас есть информация, что глава администрации Трампа отказала Маску в предоставлении офиса в Белом доме, непосредственно возле самого президента. Как вы считаете, какое будущее этих двух политиков и что действительно может реализовать Маск?

Мы не знаем, какие отношения между ними (Трампом и Маском – 24 Канал) на самом деле. Слышим слухи, многие спекулируют, но мы не знаем правды. Понятно, Маск – гениальный бизнесмен, но он никакой эксперт по международным делам.

Мы знаем, что многие очень эффективные бизнесмены считают себя экспертами по многим вопросам. Это естественно. Но пока что мы не видим влияния Маска на внешнюю политику Трампа. Возможно, она будет, но пока что этого мы не видим.

Вероятное покушение на Путина

Такер Карлсон известен в Украине своим интервью с российским диктатором Путиным. В США он известен как бывший ведущий Fox News, которого выгнали из-за некорректных высказываний и неточностей в эфире.

Сегодня он говорит, что якобы администрация Байдена и непосредственно Энтони Блинкен планировали убить Владимира Путина. Что это за высказывания и стоит ли их воспринимать серьезно?

На мой взгляд, вообще нельзя брать во внимание Карлсона для получения настоящей информации. Он имеет свои взгляды, но постоянно их меняет. Вся так называемая информация, которую он передает, – это то, как меняется его видение.

А как его воспринимают в американском обществе?

Возможно, 10 – 20% американцев обращают внимание на Карлсона. Значительно больше считают его человеком, который не передает правдивую информацию. Я слышал, что у него есть доступ к президенту, мы знаем взгляды Карлсона относительно российской агрессии в Украине. Но пока не видим его влияния на Трампа.