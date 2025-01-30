Более того, Габбард поддерживала Башара Асада и критиковала Дональда Трампа во время его первой каденции относительно ударов по Сирии. Об этом 24 Каналу рассказала ведущая Андриана Кучер, отметив, что Габбарт имеет поддержку от многих бывших высокопоставленных чиновников Нацразведки.

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Чем скандально известна Габбард

Габбард является номинанткой Трампа и уже предстала перед Комитетом. Именно он должен ее поддержать, ведь без этого ее кандидатуру не вынесут на финальное голосование в Сенат.

Заручиться такой поддержкой ей будет не просто, ведь прошлое Габбард достаточно одиозное.

Она оправдывала российское полномасштабное вторжение, распространяя бред российской пропаганды о якобы биологическом оружии в Украине. В частности, утверждала, что США профинансировали около 25 лабораторий, которые распространяли смертельные патогены,

– отметила ведущая.

Кроме того, Габбард дважды встречалась с сирийским диктатором Башаром Асадом. В 2017 году лично ездила к нему в Сирию, после чего отказалась называть страну врагом США, потому что "Сирия не представляет угрозы". Габбард даже критиковала Трампа во время его первой каденции, когда США нанесли удар по аэродрому в Сирии.

В это время Габбард была представительницей демократической партии. С 2022 года изменила свои взгляды и перешла к республиканцам. Остается догадываться, почему Трамп со своей известной памятью на критиков готов закрывать глаза на ее прошлое и выбрал Габбарт на должность руководительницы Нацразведки США,

– отметила Кучер.

Если она займет эту должность, будет иметь доступ к самым чувствительным разведывательным данным, которые, в частности, касаются российско-украинской войны.

Обратите внимание! Исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн сообщил, что война России против Украины пока является для США болезненным вопросом. Если решения по нашей стране будут принимать Илон Маск, вице-президент Джей Ди Вэнс или Габбард, то ситуация может ухудшиться.

После того, как Габбард заручилась поддержкой сенатора из Республиканской партии Тома Коттона, ее шансы значительно возросли. Коттон заявил, что "никто не будет оспаривать патриотизм Габбард или ее честность, ведь эта женщина прослужила 20 лет в армии США".

В то же время демократы остро критикуют их кандидатуру. Например, сопредседатель Комитета по разведке Сената США заявил, что имеет вопросы к Габбард.

Ведущая добавила, что накануне десятки бывших высокопоставленных чиновников Нацразведки обратились в Комитет Сената с просьбой согласовать Габбард на должность, заверив, что она будет отменять "грубую политизацию, которая стала характерной бюрократии разведки".

Напомним, что в начале полномасштабного вторжения Габбард обращалась к Владимиру Путину, Владимиру Зеленскому и Джо Байдену с предложением, чтобы Украина была нейтральной страной. Президента Украины она даже призвала проникнуться "духом Алохи" (гавайская философия жизни, которая выражает любовь, сострадание, уважение и гармонию).