Об этом 24 Каналу сообщил народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда. Он объяснил, в чем заключается основная проблема. Напомним, что Трамп до победы на президентских выборах в США обещал завершить войну за 24 часа.

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Когда у США появится четкий сценарий

Ключевая проблема в этой войне заключается в том, что Россия не хочет ее завершения и переговоров. Учитывая то, как страна-агрессор сейчас связана с Китаем, это сверх важный и трудный вопрос.

Москва своими последними заявлениями постоянно артикулирует о том, что в Кремле не хотят садиться за стол переговоров. В частности, это повторяет тот же Сергей Нарышкин, когда продвигает тезисы о разрыве украинской государственности и разделении украинских территорий.

Сейчас ведутся переговоры. По состоянию на сегодня не существует никаких сценариев или планов. Есть разные предложения и видение, но они не сформированы в план, или реальные инструменты, как это реализовать,

– сказал Дунда.

Дональд Трамп, по его словам, вбросил в публичное пространство несколько идей, чтобы посмотреть, как на это отреагируют партнеры, Москва. Народный депутат предположил, что дойти до более – менее вменяемого плана, вероятнее всего, удастся где-то в середине весны в лучшем случае.

В конце концов, в команде нового президента США признали, что на заключение мирного соглашения между Украиной и Россией понадобятся месяцы или даже больше.