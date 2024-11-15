Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение журналиста издания Financial Times Кристофера Миллера в соцсети Х, ранее известной как твитер.

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Почему Габбард призвала Зеленского к "духу Алохи"

Кристофер Миллер напомнил, что в 2022 году, через три дня после полномасштабного российского вторжения в Украину, Габбард, которую Трамп выдвинул как кандидата в директора Национальной разведки США, призвала Зеленского "проникнуться духом Алохи".

Журналист также подкрепил свой пост соответствующим сообщением американского политика. В нем Габбард обращалась к президентам США, Украины и России.

Уважаемые президенты Путин, Зеленский и Байден. Пришло время отложить геополитику в сторону и проникнуться "духом Алохи", уважения и любви к украинскому народу, придя к соглашению, что Украина будет нейтральной страной, то есть не вступит в военный союз с НАТО или Россией,

– сказала она.

Габбард призвала Зеленского проникнуться "духом Алохи" после трех дней от начала полномасштабной войны / Видео с аккаунта Тулси Габбард в соцсети Х

Справка! "Дух Алоха" – это гавайская философия жизни, которая выражает любовь, сострадание, уважение и гармонию. Она побуждает к позитивному отношению, доброжелательности и взаимоподдержки в отношениях с людьми и природой. Это также способ жить в согласии с собой и миром.

Интересно, что сама Тулси Габбард с детства живет на Гавайях, хотя родилась на одном из островов Американского Самоа, а также была членом Палаты представителей от 2 избирательного округа Гавайев с 2013 по 2021 годы. Она также была членом Демократической партии США, но вышла оттуда и в 2024 году присоединилась к Республиканской Партии.

К слову, кроме этого, Тулси Габбард также отличилась тем, что "видела" в Украине биолаборатории, а также обвинила власти США и НАТО в том, что они спровоцировали нападение России на Украину.