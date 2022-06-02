Сухопутные войска ВСУ обнародовали видео на официальной странице. За считанные минуты оно собрало сотни понравившихся и много комментариев.
Заметьте , США заранее разместили HIMARS в Европе, чтобы как можно быстрее передать украинцам
Нелегкая судьба российских танкистов – их постоянно жгут украинские воины,
– говорится в сообщении.
Украинцы благодарят в комментариях героям и оставляют много теплых слов. Предлагаем просмотреть самые яркие:
- "невероятная гордость за наших воинов защитников и безграничное спасибо";
- "вы лучшие на всей земле, вы – герои современности";
- "невозможно выразить словами чувство к нашим героям".
ВСУ накрыли врага степях Донбасса
Украинские герои накрыли российских оккупантов в степях Донбасса из "Стугны" - противотанкового ракетного комплекса. Впоследствии сообщили, что счет вышел 4:0 в пользу "Стуни".
Данные от Генштаба ВСУ
- Алексей Громов – заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ – заявил, что российские захватчики пытаются окружить украинских героев в Луганской области.
- В Северодонецке – ожесточенные уличные бои. Пока невозможно точно сказать, сколько процентов города контролируют российские захватчики. Ситуация постоянно меняется. В частности, в ночь на 2 июня украинским героям удалось отразить один из кварталов города. Защитники Северодонецка должны быть готовы к разным вариантам развития событий. Однако в Генштабе подчеркнули, что герои не получали задания отходить .
Потери врага
Украинские защитники и защитницы продолжают защищать родную землю от российских оккупантов. Врагу наносят значительные потери в живой силе и технике. По состоянию на 2 июня в Генштабе ВСУ заявили, что ликвидировать удалось уже около 30 850 кафиров .
Кроме того, удалось уничтожить:
- танков – 1363 (+2) единиц,
- боевых бронированных машин – 3354 (+11) единиц,
- артиллерийских систем – 661 (+2) единиц,
- РСЗО – 207 (+0) единиц,
- средств ПВО – 95 (+1) единиц,
- самолетов – 210 (+2) единиц,
- вертолетов – 175 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 521 (+2),
- крылатых ракет – 120 (+0),
- кораблей /катеров – 13 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2325 (+35) единиц,
- специальной техники – 51 (+2).