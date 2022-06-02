Сухопутні війська ЗСУ оприлюднили відео на офіційній сторінці. За лічені хвилини воно зібрало сотні вподобайок та багато коментарів.

Зауважте США заздалегідь розмістили HIMARS в Європі, щоб якнайшвидше передати українцям

Нелегка доля російських танкістів – їх постійно палять українські воїни,

– мовиться у повідомленні.

Українці дякують у коментарях героям й залишають багато теплих слів. Пропонуємо переглянути найяскравіші:

"неймовірна гордість за наших воїнів захисників та безмежна подяка";

"ви найкращі на всій землі, ви – герої сучасності";

"неможливо висловити словами почуття до наших героїв".

ЗСУ накрили ворога степах Донбасу

Українські герої накрили російських окупантів у степах Донбасу зі "Стугни" – протитанкового ракетного комплексу. Згодом повідомили, що рахунок вийшов 4:0 на користь "Стугни".

Дані від Генштабу ЗСУ

Олексій Громов – заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ – заявив, що російські загарбники намагаються оточити українських героїв на Луганщині.

У Сєвєродонецьку – запеклі вуличні бої. Наразі неможливо точно сказати, скільки відсотків міста контролюють російські загарбники. Ситуація постійно змінюється. Зокрема, у ніч на 2 червня українським героям вдалося відбити один з кварталів міста. Оборонці Сєвєродонецька мають бути готовими до різних варіантів розвитку подій. Однак у Генштабі наголосили, що герої не отримували завдання відходити.

Втрати ворога

Українські захисники та захисниці продовжують обороняти рідну землю від російських окупантів. Ворогу завдають значних втрат у живій силі та техніці. Станом на 2 червня у Генштабі ЗСУ заявили, що ліквідувати вдалося вже близько 30 850 окупантів.

Окрім того, вдалося знищити:

танків – 1363 (+2) одиниць,

бойових броньованих машин – 3354 (+11) одиниць,

артилерійських систем – 661 (+2) одиниць,

РСЗВ – 207 (+0) одиниць,

засобів ППО – 95 (+1) одиниць,

літаків – 210 (+2) одиниць,

гелікоптерів – 175 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 521 (+2),

крилатих ракет – 120 (+0),

кораблів /катерів – 13 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2325 (+35) одиниць,

спеціальної техніки – 51 (+2).

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