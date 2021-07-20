Неля Привалова предложила 5 шагов для очищения топливного рынка от "тени"

Если не пресечь нелегальный рынок топлива сейчас, украинцы будут терять по 20 миллиардов гривен в год. Президент Нефтегазовой Ассоциации Украины Неля Привалова предложила 5 шагов к очищению топливного рынка от "тени".

На топливном рынке Украины разрастается кризис. Каждый 5-й литр бензина в стране – фальсификат, 40% рынка участвует в налоговых "скрутках", а недобросовестные АЗС продают "бодягу", уклоняются от налогов и создают угрозу жизни и здоровью людей. В Нефтегазовой Ассоциации считают, для ликвидации нелегального рынка топлива, необходимо предпринять следующие 5 шагов:

Вести акциз на растворители

Мини-НПЗ ввозят в страну десятки тысяч тонн веществ, не облагаемых акцизом, которые смешиваются с топливом ради экономии. Чтобы это пресечь, в НАУ считают правильным введение в подакцизную группу всех смесей, которые называют общим словом "растворители". Все они являются товарами двойного назначения, т.е. могут быть использованы как по прямому назначению, например, для лакокрасочной промышленности, так и в виде октаноповышающих присадок для нефтепродуктов. Таким образом появится возможность и больше инструментов для контроля, а за махинации можно будет привлекать к ответственности.

Публичность информации об уплаченных налогах каждым участником рынка

В НАУ пояснили, это показательно, если несколько компаний с одинаковой сетью АЗС, приблизительно одинаковым уровнем самих АЗС, покажут суммы уплаченных налогов той или иной станцией. Эти суммы точно не могут отличаться в 100 раз, и даже в 10 раз. Они могут отличаться на несколько процентов, потому что у каждого своя особенность бизнес-модели. По мнению НАУ, такая публичная информация помогла бы обществу понять, кто в этом бизнесе какой уровень социальной ответственности несет.

Полноценно использовать СЭАРТ и счетчики уровнемеры и расходомеры.

Полноценное использование уже имеющихся системы электронного администрирования реализации топлива (СЭАРТ) и счетчиков уровнемеров и расходомеров на топливных резервуарах позволяют в реальном времени видеть абсолютно все транзакции с топливом. Эти системы находятся в Налоговой, данные предоставляют участники рынка, для разных данных есть свои сроки и условия подачи. В ассоциации предлагают дать доступ к этой системе и правоохранительным органам, особенно тем подразделениям, которые борются с нелегальным оборотом подакцизных товаров. Тогда они могли бы пользоваться этой аналитикой, видеть, где появляются "аномалии", и сразу давать запросы.

Снять мораторий на внеплановые фактические проверки

Мораторий был введен в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Тогда внимание контролирующих органов было отвлечено от нелегального сегмента на топливном рынке. Однако проблемы на рынке стремительно разрастались.

Президент ассоциации убеждена, мораториев на проверки всего, что касается подакцизной группы и НДС, априори вводить нельзя. В течение 2021 года ассоциация пыталась реанимировать процесс борьбы с нелегальным сегментом, но несмотря на красивые отчеты органов власти в СМИ, очищения рынка от "серого" сегмента все еще не произошло.

Аннулировать лицензии, незаконно полученные "серыми" точками

Нефтегазовая Ассоциация также обратила внимание, что на сегодняшний день в Украине работает около 600–800 "серых" АЗС. По сути – это те же "подзаборные бочки", которые по непонятным причинам получили лицензии. Неля Привалова отметила, что власти имеют все законные инструменты, чтобы провести инвентаризацию всех документов, которые "серые АЗС" подавали на получение лицензии. В НАУ призвали применить санкции к тем, кто обманул государство и в случае выявления нарушений применить прямые нормы закона, и аннулировать эти лицензии.

В Нефтегазовой Ассоциации уверены, ликвидация топливных нелегалов создаст равные конкурентные условия для ведения бизнеса, позволит снизить цены топлива для потребителей и увеличить поступления в бюджеты страны, в том числе для строительства дорог, нужд обороны и медицины.