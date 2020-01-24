Неля Штепа хочет отсудить у Украины еще 18 миллионов евро
Экс-мер Славянская Штепа, которую обвиняют в сепаратизме, собирается отсудить через Европейский суд по правам человека у Украины еще 18 миллионов евро.
Неля Штепа объяснила, что 18 миллионов евро – это компенсация от Украины за моральный ущерб, причиненный за время пребывания в тюрьме. Об этом она заявила в интервью телеканалу "CAT-плюс".
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Она добавила, что уверена в своей победе в ЕСПЧ.
Неля Штепа собирается отсудить дополнительные 18 миллионов евро – смотрите видео интервью:
В конце октября 2019 года Европейский суд по правам человека признал нарушения со стороны Украины по делу бывшей городской глывы Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме. Украину обязали выплатить ей 3600 евро. На исполнение решения суд выделил 3 месяца.
20 января 2020 года Украина выплатила Неле Штепе 3600 евро компенсации.
Что известно о деле Нели Штепы?Неля Штепа активно поддерживала антимайдан и российских боевиков. 12 апреля 2014 года, когда в город вошли боевики и российские военные, она открыто радовалась этому. Поэтому СБУ начала следствие против нее в апреле 2014 года, арестовали бывшую главу Славянская в июле этого же года.
На суде она объясняла, что призвала Путина ввести войска в Славянск под принуждением террористов. Свое интервью российским пропагандистским каналам назвала сделанным "под дулом автомата".
Нелю Штепу задержали 11 июля 2014 года. А 20 сентября 2017 года выпустили из СИЗО под домашний арест. За время рассмотрения дела Штепы изменили 5 районных судов и 11 составов суда. Подсудимая виновной себя не считает. В случае признания судом вины Штепы ей грозит пожизненное заключение.
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