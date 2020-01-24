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      Неля Штепа хоче відсудити в України ще 18 мільйонів євро

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      Неля Штепа через ЄСПЛ хоче відсудити 18 мільйонів євро / inlviv.in.ua

      Ексмер Слов’янська Штепа, яку звинувачують в сепаратизмі, збирається відсудити через Європейський суд з прав людини в України ще 18 мільйонів євро.

      Неля Штепа пояснила, що 18 мільйонів євро – це компенсація від України за моральну шкоду, заподіяну за час перебування у в’язниці. Про це вона заявила в інтерв'ю телеканалу "CAT-плюс".

      До теми: Неля Штепа знову балотуватиметься в мери Слов’янська: що про неї відомо

      Вона додала, що впевнена в своїй перемозі в ЄСПЛ.

      Неля Штепа збирається відсудити додаткові 18 мільйонів євро – дивіться відео інтерв'ю:

      Наприкінці жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини визнав порушення з боку України у справі колишньої міської голови Слов'янська Нелі Штепи, обвинуваченої в сепаратизмі. Україну зобов'язали виплатити їй 3600 євро. На виконання рішення суд виділив 3 місяці.

      20 січня 2020 року Україна виплатила Нелі Штепі 3600 євро компенсації.

      Що відомо про справу Нелі Штепи? Неля Штепа активно підтримувала антимайдан і російських бойовиків. 12 квітня 2014 року, коли у місто зайшли бойовики та російські військові, вона, не приховуючи, раділа цьому. Тому СБУ розпочало слідство проти неї у квітні 2014 року, арештували колишню голову Слов'янська у липні цього ж року.

      На суді вона пояснювала, що закликала Путіна ввести війська до Слов'янська під примусом терористів. Своє інтерв'ю російським пропагандистським каналам назвала зробленим "під дулом автомата".

      Нелю Штепу затримали 11 липня 2014 року. А 20 вересня 2017 року випустили із СІЗО під домашній арешт. За час розгляду справи Штепи змінили 5 районних судів і 11 складів суду. Підсудна винною себе не вважає. У випадку визнання судом вини Штепи їй загрожує довічне ув'язнення

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Неля Штепа Європейський суд Слов'янськ
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