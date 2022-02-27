В комментарии 24 каналу сообщили, что женщин и детей в роддоме уже отпустили.

Перепуганные оккупанты, которых разбомбили под Харьковом, плачут и просят прощения: эпичное видео

О циничном инциденте сообщил депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко в телеграме.

Нелюди-оккупанты захватили родильное отделение в Ворзеле и прикрываются женщинами и детьми. Пусть только волосы упадут с их голов,

– написал он.

Россия напала на Украину, поэтому наши ВСУ уже 4 дня дают отпор врагу. Оккупанты разрушают города и убивают людей. В частности, одним из городов, которые серьезно пострадали является Мариуполь. Там разбиты дома, есть разрушение инфраструктуры. Смотрите фото последствий нападения на Мариуполь – в статье.

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Текст публикации Алексея Гончаренко:

Нелюди-оккупанты захватили родильное отделение в Ворзеле и прикрываются женщинами и детьми. Пусть только один волос упадут с их голов!