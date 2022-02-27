У коментаря 24 каналу повідомили, що жінок та дітей у пологовому відділені вже відпустили.
До теми Перелякані окупанти, яких розбомбили під Харковом, плачуть і просять вибачення: епічне відео
Про цинічний інцидент повідомив депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко у телеграмі.
Нелюди-окупанти захопили пологове відділення в Ворзелі і прикриваються жінками та дітьми. Хай тільки волос впаде з їхніх голів,
– написав він.
Росія напала на Україну, тому наші ЗСУ вже 4 день дають відсіч ворогу. Окупанти руйнують міста й вбивають людей. Зокрема, одним із міст, які серйозно постраждали є Маріуполь. Там розтрощені будинки, є руйнування інфраструктури. Дивіться фото наслідків нападу росіян на Маріуполь – у статті.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.
Текст публікації Олексія Гончаренка:
Нелюді-окупанти захопили пологове відділення в Ворзелі і прикриваються жінками та дітьми. Хай тільки волос впаде з їхніх голів!