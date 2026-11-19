Необычный эпизод запечатлели на видео в государственном курортно-гостиничном комплексе перед началом совместного обеда.

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Каковы подробности?

На обнародованных кадрах видно, как политики одновременно ступают на движущуюся лестницу, после чего между ними возникает секундная неразбериха.

Американский президент предложил коллеге встать рядом, протянув руку. Лидер Китая не стал отвечать на это, а лишь на мгновение слегка коснулся ладони собеседника. После этого оба политика встали плечом к плечу и продолжили подъем наверх.

Неловкий момент между Трампом и Си: смотрите видео

Переговоры на саммите и заявления лидеров

В тот же день на полях саммита АТЭС состоялась трехсторонняя встреча, в которой приняли участие Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Владимир Путин. Переговоры за закрытыми дверями длились около полутора часов, однако итоговых заявлений для прессы по их завершении стороны делать не стали.

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Перед началом беседы участники ограничились лишь короткими вступительными репликами. Трамп выразил надежду на возможное приближение окончания войны в Украине, а Путин озвучил тезисы о международном праве и стабильности.

Си Цзиньпин, со своей стороны, призвал к полному запрету и уничтожению ядерного оружия, сравнив его с "мечом Дамокла", угрожающим человечеству.

Дипломатический протокол встреч в Шэньчжэне

Напомним, ранее мы писали, что лидер Китая лично встретил Трампа в аэропорту Шэньчжэня. Такой шаг стал исключительным протокольным жестом, который китайские власти не применяли в отношении иностранных высокопоставленных лиц на протяжении нескольких десятилетий.

Также, как уже сообщалось на нашем сайте, график встреч изменился из-за незапланированных переговоров Трампа с Путиным. Кроме того, во время протокольной фотосессии накануне Си Цзиньпин отвел Путину место подальше от американского лидера.