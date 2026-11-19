Незвичний епізод зафіксували на відео у державному курортно-готельному комплексі перед початком спільної трапези.

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Які подробиці?

На оприлюднених кадрах видно, як політики одночасно ступають на рухомі сходи, після чого між ними виникає секундне замішання.

Американський президент запропонував колезі стати поруч, простягнувши руку. Лідер Китаю не став брати її у відповідь, а лише на мить легко торкнувся долоні співрозмовника. Після цього обидва діячі стали пліч-о-пліч і продовжили підйом нагору.

Незручний момент між Трампом і Сі: дивіться відео

Переговори на саміті та заяви лідерів

Цього ж дня на полях саміту АТЕС відбулася тристороння зустріч, у якій узяли участь Дональд Трамп, Сі Цзіньпін та Володимир Путін. Переговори за зачиненими дверима тривали близько півтори години, проте фінальних заяв для преси після їх завершення сторони робити не стали.

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Перед початком спілкування учасники обмежилися лише короткими вступними репліками. Трамп висловив сподівання щодо можливого наближення завершення війни в Україні, а Путін озвучив тези про міжнародне право та стабільність.

Сі Цзіньпін зі свого боку закликав до повної заборони та знищення ядерної зброї, порівнявши її з "дамокловим мечем", що загрожує людству.

Дипломатичний протокол зустрічей у Шеньчжені

Нагадаємо, раніше ми писали, що лідер Китаю особисто зустрів Трампа в аеропорту Шеньчженя. Такий крок став винятковим протокольним жестом, якого китайська влада не застосовувала до іноземних високопосадовців протягом кількох десятиліть.

Також, як уже повідомлялося на нашому сайті, графік контактів змістився через незаплановані переговори Трампа з Путіним. Крім того, під час протокольної зйомки напередодні Сі Цзіньпін відвів Путіну місце подалі від американського лідера.