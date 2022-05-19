Эту силу Россия черпала, сотрудничая с Западом. Государство-агрессор покупало то, что его ВПК не способен изготовить за деньги от экспорта сырья. Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Читайте также Украинцы уже доказали, что будут биться до полной победы – нужно только оружие, – Ермак

Этому нужно положить конец

Ермак подчеркнул, что нынешняя война должна стать последней для России. Она должна завершиться нашей победой, то есть полным восстановлением территориальной цельности и суверенитета Украины. Политик добавил, что это не тема компромиссов. Россия должна убраться со всех наших территорий, включая Крым и Донбасс.

Какая должна быть помощь

Помощь Запада должна состоять из четырех частей:

Оружие нужно Украине как никогда. Ермак поблагодарил за предыдущую помощь, однако нам все еще не хватает тяжелого вооружения, в частности, нет MLRS.

нужно Украине как никогда. Ермак поблагодарил за предыдущую помощь, однако нам все еще не хватает тяжелого вооружения, в частности, нет MLRS. Продолжение и усиление санкционного давления . Эффективное наказание России будет сдерживать других потенциальных агрессоров. Ермак подчеркнул, что пяти имеющихся санкционных пакетов недостаточно.

. Эффективное наказание России будет сдерживать других потенциальных агрессоров. Ермак подчеркнул, что пяти имеющихся санкционных пакетов недостаточно. Настройка механизмов репарации и экономическая помощь. Следует обеспечить международный механизм компенсации нанесенного Россией ущерба. Важный момент: он должен действовать, несмотря на ее категорический отказ сотрудничать.

и экономическая помощь. Следует обеспечить международный механизм компенсации нанесенного Россией ущерба. Важный момент: он должен действовать, несмотря на ее категорический отказ сотрудничать. Построение надежной системы гарантий. Поскольку у нас есть отрицательный опыт Будапештского меморандума, следует позаботиться о том, чтобы будущие гарантии безопасности имели юридический обязательный характер. Также Ермак отметил, что мы не видим альтернативы членству в ЕС.

Ни один пункт миновать не получится. Ермак констатировал, что нельзя снова давать агрессору шанс поглощать Европу кусками.

Признание России государством-террористом

Глава ОП отметил важный шаг – признание России страной-спонсором терроризма. Он напомнил, что Сейм Литвы уже сделал это, а в Сенате США зарегистрировали соответствующую резолюцию. Эти действия должны служить примером и для других государств.

Действенны ли введенные санкции

К слову, группа Ермака-Макфола проанализировала санкции партнеров за период с 11 по 18 мая. Пришли к выводу, что общий прогресс в реализации ограничений составляет 36%. Успешно реализуют 15 из 42 предложенных санкций.

За этот период было введено 50 новых индивидуальных санкций против россиян и белорусов. Их применяли Австралия, Новая Зеландия, Великобритания.

Однако за последнюю неделю расширения санкций против российских нефти и природного газа практически не происходит.

Кроме того, эксперты обращают внимание на то, что важно применять новые санкции против российского финансового сектора, а именно против Центрального банка.

Кстати – В ООН уговаривают ослабить санкции против РФ: