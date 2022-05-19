По словам Андрея Ермака, Украина должна получить все, что нужно для победы. Ведь затягивание войны – риск для всего мира.

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"Агрессивная война России против нашей страны может завершиться быстрее, если украинская армия получит оружие, относительно которого идут переговоры и есть договоренности со странами-партнерами", – отметил глава Офиса Президента.

Он отметил, что у украинских военных есть успехи на фронте. В частности, он привел пример Харьковской области. При этом отметил, что на Донбассе все еще продолжаются очень тяжелые бои.

Украинцы уже показали всему миру, что будут сражаться до своей полной победы. Мы все уверены в ней, и я также уверен, что это будет победа не только Украины, но и всех наших друзей и партнеров,

– акцентировал Андрей Ермак.

По его словам, есть определенные силы и люди, возможно заинтересованные в том, чтобы война была очень долгой. Однако он считает, чем дольше она будет продолжаться, тем больше рисков для других стран и для всего мира.

"Сначала это коснется стран, имеющих границы с Россией, а впоследствии это может быть войной с участием еще большего количества стран", – пояснил Ермак.

Сегодня украинская нация показывает, как можно не бояться и бороться. И если Украина вовремя получит все, что мы согласовали с нашими партнерами и друзьями, она победит, и сделает это как можно скорее,

– сказал Андрей Ермак.

Кроме того, он поблагодарил всех, кто участвует и продолжает поддерживать и помогать Украине.

Что известно об оружии для Украины: последние новости

США предоставили Украине почти сотню гаубиц М-777, чтобы помочь выгнать российских оккупантов с нашей территории. Оружие уже прибыло, за исключением одной единицы. Большая часть уже отправилась на передовую, где и помогает нашим военным.

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что блок не оставит Украину без военной техники, поскольку война с Россией продолжается.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что первоочередными задачами для международных партнеров Украины есть оружие и финансы. Однако финансы нужны не только для поддержки экономики в сложное время, но и для начала восстановления того, что разрушили оккупанты.

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