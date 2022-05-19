За словами Андрія Єрмака, Україна повинна отримати все, що потрібно для перемоги. Адже затягування війни – це ризик для всього світу.

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"Агресивна війна Росії проти нашої країни може завершитись швидше, якщо українська армія отримає ту зброю, щодо якої йдуть переговори і є домовленості з країнами-партнерами", – зазначив глава Офісу Президента.

Він зазначив, що українські військові мають успіхи на фронті. Зокрема, він навів приклад Харківської області. При цьому зазначив, що на Донбасі все ще тривають дуже важкі бої.

Українці вже показали всьому світові, що битимуться до своєї повної перемоги. Ми всі впевнені у ній і я також певен, що це буде перемога не лише України, а й усіх наших друзів і партнерів,

– акцентував Андрій Єрмак.

За його словами, є певні сили та люди, які можливо зацікавлені в тому, щоб війна була дуже довгою. Проте він вважає, чим довше вона триватиме, тим більшими будуть ризики для інших країн та для всього світу.

"Спочатку це торкнеться країн, що мають кордони з Росією, а згодом це може бути війною за участю ще більшої кількості країн", – пояснив Єрмак.

Сьогодні українська нація показує, як можна не боятися і боротися. І якщо Україна вчасно отримає все, що ми узгодили з нашими партнерами і друзями, вона переможе, і зробить це якнайшвидше,

– сказав Андрій Єрмак.

Крім того, він подякував усім, хто бере участь і продовжує підтримувати та допомагати Україні.

Що відомо про зброю для України: останні новини

США надали Україні майже сотню гаубиць М-777, щоб допомогти вигнати російських окупантів з нашої території. Зброя вже прибула, за виключенням однієї одиниці. Більша частина вже вирушила на передову, де й допомагає нашим військовим.

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що блок не залишить Україну без військової техніки, оскільки війна з Росією досі триває.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що першочерговими завданнями для міжнародних партнерів України є зброя та фінанси. Однак фінанси потрібні не лише для підтримки економіки у складний час, а й для початку відбудови того, що зруйнували окупанти.

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