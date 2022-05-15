Президент також не оминув теми санкцій проти Росії. Про це Володимир Зеленський заявив під час вечірнього звернення до українців, повідомляє 24 канал.
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Санкції потрібні щотижня
Володимир Зеленський наголосив, що міжнародні партнери повинні щотижня посилювати санкції проти Росії та обмежувати її зв'язки зі світом. Президент зазначив, що країна-агресорка повинна платити за свої дії.
Зокрема Зеленський відзначив, що нафтове ембарго для Росії неминуче. Це рішення буде болісним для країни-агресорки, однак зусилля, які Росія докладає, щоб уникнути цього – марні.
Потрібно, щоб партнери щотижнево ухвалювати рішення, які обмежують звʼязки Росії зі світом. Окупанти мають відчувати підвищення ціни війни для них – відчувати постійно. Зараз першочергово – це нафтове ембарго. Як би в Москві не намагалися зірвати це рішення, час залежності Європи від російських енергоресурсів закінчується. І це не змінити,
– наголосив президент.
Ембарго на російську нафту: головне
- Нафтове ембарго мало б увійти до шостого пакета санкцій Євросоюзу проти Росії. Однак кілька членів ЄС, зокрема Угорщина, виступають проти цього рішення.
- Крім Угорщини, як повідомляли ЗМІ, сумніви щодо ембарго були і в Німеччини. Однак канцлер Олаф Шольц запевнив, що від російського вугілля та нафти Німеччина стане незалежною до кінця цього року.
- За даними західних ЗМІ, у Євросоюзі роздумують над тим, щоб відкласти питання ембарго, щоб не гальмувати інші санкції проти Росії. Наразі пропозиція ЄС на заборону російської нафти передбачена протягом наступних 6 місяців, а на рафіноване паливо – до початку 2023 року.
- Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що попри позицію Угорщини, домовленість щодо ембарго буде досягнута.
- Тому Росія шукає собі "нових друзів" для того, щоб продавати їм свою нафту. Такими "друзями" виявилися терористи Талібану, які в 2021 році захопили Афганістан.
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