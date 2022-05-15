Президент також не оминув теми санкцій проти Росії. Про це Володимир Зеленський заявив під час вечірнього звернення до українців, повідомляє 24 канал.

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Санкції потрібні щотижня

Володимир Зеленський наголосив, що міжнародні партнери повинні щотижня посилювати санкції проти Росії та обмежувати її зв'язки зі світом. Президент зазначив, що країна-агресорка повинна платити за свої дії.

Зокрема Зеленський відзначив, що нафтове ембарго для Росії неминуче. Це рішення буде болісним для країни-агресорки, однак зусилля, які Росія докладає, щоб уникнути цього – марні.

Потрібно, щоб партнери щотижнево ухвалювати рішення, які обмежують звʼязки Росії зі світом. Окупанти мають відчувати підвищення ціни війни для них – відчувати постійно. Зараз першочергово – це нафтове ембарго. Як би в Москві не намагалися зірвати це рішення, час залежності Європи від російських енергоресурсів закінчується. І це не змінити,

– наголосив президент.

Ембарго на російську нафту: головне

Нафтове ембарго мало б увійти до шостого пакета санкцій Євросоюзу проти Росії. Однак кілька членів ЄС, зокрема Угорщина, виступають проти цього рішення.

Крім Угорщини, як повідомляли ЗМІ, сумніви щодо ембарго були і в Німеччини. Однак канцлер Олаф Шольц запевнив, що від російського вугілля та нафти Німеччина стане незалежною до кінця цього року.

За даними західних ЗМІ, у Євросоюзі роздумують над тим, щоб відкласти питання ембарго, щоб не гальмувати інші санкції проти Росії. Наразі пропозиція ЄС на заборону російської нафти передбачена протягом наступних 6 місяців, а на рафіноване паливо – до початку 2023 року.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що попри позицію Угорщини, домовленість щодо ембарго буде досягнута.

Тому Росія шукає собі "нових друзів" для того, щоб продавати їм свою нафту. Такими "друзями" виявилися терористи Талібану, які в 2021 році захопили Афганістан.

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