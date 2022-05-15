Президент также не обошел тему санкций против России. Об этом Владимир Зеленский заявил во время вечернего обращения к украинцам, сообщает 24 канал.

Заметьте Россияне заберут зло с собой обратно в Россию, – Зеленский обратился к украинцам

Санкции нужны еженедельно

Владимир Зеленский подчеркнул, что международные партнеры должны еженедельно ужесточать санкции против России и ограничивать ее связи с миром. Президент отметил, что страна-агрессор должна платить за свои действия.

В частности, Зеленский отметил, что нефтяное эмбарго для России неизбежно. Это решение будет болезненным для страны-агрессора, однако усилия, которые Россия прилагает, чтобы избежать этого – бесполезны.

Нужно, чтобы партнеры еженедельно принимали решения, ограничивающие связи России с миром. Оккупанты должны чувствовать повышение цены войны для них – чувствовать постоянно. Сейчас в первую очередь – это нефтяное эмбарго. Как бы в Москве ни пытались сорвать это решение, время зависимости Европы от российских энергоресурсов истекает. И это не изменить,

– подчеркнул президент.