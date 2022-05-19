Цю силу Росія черпала, співпрацюючи із Заходом. Держава-агресорка купувала те, що її ВПК не здатен виготовити за гроші від експорту сировини. Про це заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Цьому треба покласти край

Єрмак наголосив, що нинішня війна має стати останньою для Росії. Вона повинна завершитися нашою перемогою, тобто повним відновленням територіальної цілісності та суверенітету України. Політик додав, що це не тема для компромісів. Росія має забратись з усіх наших територій, включно з Кримом та Донбасом.

Яка має бути допомога

Допомога Заходу має складатися з чотирьох частин:

Зброя потрібна Україні як ніколи. Єрмак подякував за попередню допомогу, однак нам усе ще бракує важкого озброєння, зокрема, немає MLRS.

потрібна Україні як ніколи. Єрмак подякував за попередню допомогу, однак нам усе ще бракує важкого озброєння, зокрема, немає MLRS. Продовження та посилення санкційного тиску . Ефективне покарання Росії буде стримувати інших потенційних агресорів. Єрмак наголосив, що п'ятьох наявних санкційних пакетів недостатньо.

. Ефективне покарання Росії буде стримувати інших потенційних агресорів. Єрмак наголосив, що п'ятьох наявних санкційних пакетів недостатньо. Налагодження механізмів репарації та економічна допомога. Слід забезпечити міжнародний механізм компенсації завданих Росією збитків. Важливий момент: він має діяти, попри її категоричну відмову співпрацювати.

та економічна допомога. Слід забезпечити міжнародний механізм компенсації завданих Росією збитків. Важливий момент: він має діяти, попри її категоричну відмову співпрацювати. Побудова надійної системи гарантій. Оскільки маємо негативний досвід Будапештського меморандума, слід подбати, щоб майбутні гарантії безпеки мали юридичний зобов’язувальний характер. Також Єрмак зазначив, що ми не бачимо альтернативи членству у ЄС.

Жоден пункт оминути не вийде. Єрмак констатував, що не можна знову давати агресору шанс поглинати Європу шматками.

Визнання Росії державою-терористом

Глава ОП відзначив важливий крок – визнання Росії країною-спонсором тероризму. Він нагадав, що Сейм Литви вже зробив це, а в Сенаті США зареєстрували відповідну резолюцію. Тож ці дії мають слугувати прикладом і для інших держав.

Чи дієві наявні санкції

До слова, група Єрмака – Макфола проаналізувала санкції партнерів за період з 11 по 18 травня. Дійшли висновку, що загальний прогрес у реалізації обмежень становить 36%. Успішно втілюють 15 із 42 запропонованих санкцій.

За цей період ввели 50 нових індивідуальних санкцій проти росіян та білорусів. Їх застосовували Австралія, Нова Зеландія, Велика Британія.

Однак за останній тиждень розширення санкцій проти російських нафти та природного газу практично не відбувається.

Крім того, експерти звертають увагу, що важливо застосовувати нові санкції проти російського фінансового сектора, а саме проти Центрального банку.

До речі – В ООН вмовляють послабити санкції проти РФ: