Об этом в эфире 24 каналу рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Он объяснил, что радоваться тому, что оккупантам что-то не удалось, необходимо тихо.

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Глава Донецкой областной военной администрации заявил, что он и его команда проверяют ту информацию, которая поступает с мест обстрелов в частности.

По его словам, есть основания полагать, что люди в драматическом театре Мариуполя живы, но нужно сделать соответствующий доклад. Только потом необходимую информацию распространят.

"Радоваться и указывать врагу, что ему не удалось и давать, не дай бог, возможность повторно применить это (стрелять – 24 канал) – глупо. Победа может быть без каких-то больших лозунгов", – сказал глава Донецкой ОВА.

Ранее советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что украинцы не должны использовать географические привязки, ведь враг пользуется информацией, чтобы скорректировать огонь.

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